La decisión de Scaloni sobre Di María a horas del partido ante Australia

Desde las 16 (hora de Argentina), la Selección argentina afrontará los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Luego de coronarse como líder del Grupo C, la Albiceleste se verá las caras ante Australia en el estadio Ahmad Bin Ali. Si bien Lionel Scaloni aún no confirma el equipo titular, tomó una determinación con respecto al futuro de Ángel Di María.

El atacante de Juventus sufrió molestias musculares en el segundo tiempo del partido ante Polonia y fue inmediatamente reemplazado por Leandro Paredes. Debido al poco tiempo de descanso, el director técnico decidió no arriesgar al Fideo y verá el partido desde el banco de suplentes.

El Fideo no será de la partida ante Australia por las molestias musculares que sufrió ante Polonia.

De esta manera, Scaloni introducirá al menos una variante con respecto al equipo que viene de aplastar al elenco polaco por la tercera fecha del Grupo C. Según lo planteado por el DT en la última práctica previa al mano a mano de este sábado, Alejandro Gómez y Ángel Correa son los que cuentan con mayores posibilidades de ocupar el puesto bacante que deja la salida de Di María.

En conferencia de prensa, el DT de la Selección argentina se refirió al equipo titular de este sábado por la tarde: "No soy de estar siempre con los mismos. Rara vez repito equipo. La sensación es verdad que fue muy buena y también con México en la segunda parte. Es muy bueno que los del banco estén preparados y mejoren cuando salgan lo que hay en el terreno de juego".

Para finalizar, Scaloni se refirió al buen momento que atraviesa su rival en el Mundial de Qatar 2022: "Es un buen equipo, son 11 contra 11 como dijeron ellos. Hay que dejar de lado el teórico favoritismo y jugar el partido. Nuestra idea es jugar como en los últimos partidos. Igual no me sorprende su presente, es una buena selección, con tradición en los Mundiales y eso la hace difícil. No hay que confiarse".