La inesperada bomba de Lewandowski sobre Messi tras su cruce en el Mundial: "Me..."

Después de la gala del Balón de Oro 2021, en la cual Lionel Messi ganó su séptimo trofeo al mejor jugador del mundo y sorprendió al dedicarle unas palabras a Robert Lewandowski, diciendo que polaco debía haber recibido esta distinción en el 2020 pese a que fue suspendida por Covid-19, el 9 del Barcelona inició una guerra mediática porque consideró que la dedicatoria del rosarino "no fue sincera".

"Pidió un Balón de Oro para mí, pero no me votó para el The Best. Me gustaría que sus declaraciones hubieran sido verdaderas", fueron las palabras textuales de Lewandowski, quien al ser consultado sobre el tema en la previa del choque Argentina-Polonia por la tercera fecha del Mundial de Qatar 2022, se hizo el desentendido respondiendo que "él nunca había dicho eso".

Sobre el final del partido, se terminó dando el momento del morbo tan esperado en la previa. Lewandowski se acercó a hablar por lo bajo con Messi y el capitán argentino ni le quiso dar la mano. Luego, con tono distante, cruzaron unas palabras, sobre las que ninguno de los dos quiso profundizar en conferencia.

"Messi y yo hablamos un poco. Fue divertido. Le dije a Messi que estaba jugando más defensivo que de costumbre, pero que a veces eso es lo que necesita el equipo", dijo por su parte el polaco. Mientras que el rosarino declaró: "No pasa nada, nada. Él no habla español y a mí me enseñaron que todo lo que se habla en la cancha queda en la cancha y el vestuario".

A casi un mes de este cortocircuito, el 9 de Polonia se volvió a referir de este polémico cruce con Messi en una nota que le dio a Sport: "No quiero decir de qué hablamos, pero fue una charla agradable. Creo que este tipo de cosas no hay que explicarlas porque son privadas, pero lo que puedo decir es que fue una conversación positiva".

Aunque contrariamente a lo que declaró antes, Lewandowski esta vez fue mucho más condescendiente con Messi: "Lo ha logrado todo en el fútbol, es el mejor futbolista del mundo. Y ahora lo disfruta, puedo imaginarme lo que significa para él y para el país. ¡Y cómo ha jugado! Lo ha visto todo el mundo. Es el campeón de forma muy merecida". Y soltó la bomba: "Me gustaría jugar con Messi antes de retirarme". ¿Se dará un encuentro en el Barcelona?