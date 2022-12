El tremendo guiño de un ex Boca que quiere volver al club: "Poné la..."

Como en cada mercado de pases, Boca está en el centro de la danza de nombres. Aunque todavía no concretó ningún refuerzo, hay varios jugadores en la órbita xeneize y un exjugador del club estaría con muchas ganas de pegar la vuelta.

Lodeiro podría pegar la vuelta a Boca tras seis años.

En medio de Qatar 2022, el mundo Boca siguió atentamente las versiones que hablaban del posible regreso de Nicolás Lodeiro. El uruguayo, que jugó un año y medio en el club de la Ribera, querría regresar a la Bombonera con un objetivo en mente, según declaró su representante: "Nico tiene en claro que, cuando se juega en Boca, es jugar por la gloria, por cosas que soñó y que estuvieron cerca de lograrse. No se pudo y se tuvo que ir", aseguró Gerardo Cano.

"Oficialmente no tenemos nada, aunque sí hemos recibido una cantidad importante de contactos desde Buenos Aires diciéndonos que existe ese rumor. Justo me encuentro en conversaciones con Seattle por una posible continuidad, el club quiere que siga un año más. Pero, cuando Nico supo que surgió lo de Boca me dijo: 'Gerardo, poné la renovación en un freezer'. Su sueño es alguna vez sacarse la espinita de la Libertadores con Boca", expresó en charla con el programa radial Boca de Selección.

Luego, el representante aseguró que las ganas de salir campeón de América con el Xeneize podrían opacar los dólares de la MLS: "La otra opción es quedarse en la MLS superando objetivos: salió campeón de la Concacaf y ahora va a jugar el Mundial de Clubes. Pero si hoy le das a elegir entre el dinero de la MLS o la gloria en Boca, te digo que la balanza se inclina por la gloria con Boca. Si llega a haber una mínima posibilidad, Nico la analizaría con mucho cariño".

El último recuerdo de Lodeiro en Boca es un penal fallado ante Independiente del Valle, en la semifinal de la Copa Libertadores 2016. Desde entonces, el uruguayo juega en el Seattle Sounders de Estados Unidos, donde es ídolo y salió campeón en varias oportunidades.