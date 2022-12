Festeja Riquelme: ingreso millonario por un jugador que emigró en 2015

A días de la finalización del Mundial de Qatar 2022, comenzó la cuenta regresiva para el comienzo de la Liga Profesional. Los diferentes clubes del fútbol argentino se preparan para lo que será una ardua temporada 2023, con varias competencias por delante. Este es el caso, por ejemplo de Boca Juniors.

El Xeneize, con el Consejo de Fútbol a la cabeza, tiene como objetivo principal volver a los primeros planos a nivel internacional y, por consecuencia, conseguir la tan ansiada séptima Copa Libertadores de su historia. En este contexto, Juan Román Riquelme y compañía recibieron una excelente noticia.

Franco Cristaldo, quien emigró de la Ribera en 2015, tuvo un magnífico 2022 con la camiseta de Huracán y eso lo llevó a estar en boca de grandes clubes del continente. En las últimas horas, se confirmó su venta y esto beneficia a Boca, dueño del 50% del pase del futbolista.

El futuro del mediocampista tiene destino en Porto Alegre, donde defenderá los colores de Gremio a partir de la próxima temporada. El acuerdo se cerró 4.500.000 dólares, los cuales se repartirán en partes iguales entre Huracán y el Xeneize (ambos tienen el mismo porcentaje de su ficha).

La despedida del mediocampista en Instagram

"Cuando supe de Huracán, no lo dude un minuto. Quería jugar en un grande. Me abrieron las puertas y confiaron en mi cuando mas lo necesitaba en mi carrera deportiva. Desde ese momento sentí que mi entrega por esta camiseta iba ser al maximo para no desaprovechar esa gran oportunidad que me brindaron.

Hoy después de dos años y medio hermosos que vivimos juntos, me toca despedirme de este Club de la forma que lo imagine, como deseaba que sucediera y para lo que trabaje con mucho sacrificio.

Fundamentalmente agradecerle a cada uno de mis compañeros, a los cuerpo técnicos, dirigentes, utileros, cuerpo medico, auxiliares. No quiero olvidarme de nadie por que todos ellos día a día me acompañaron y me ayudaron para poder crecer.

Huracan paso de ser un club, a sentirlo como mi casa. Me trataron con mucho cariño, me demostraron que son una gran familia y espero algún dia volver a verlos en el Duco.

Sigan todos juntos, alentando como lo hacen siempre. ¡Los quiero!"