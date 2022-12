Balonmano: la brutal marca de Municipalidad de Maipú

Una final más. Enfrente estaba Godoy Cruz pero alguna vez fue Universidad de Cuyo, Tupungato o el que sea. Para este equipo debalonmano de la Municipalidad de Maipú da lo mismo, el resultado será un loop interminable con los vestidos de rojo y negro siempre festejando en la foto final.

Con la reciente obtención del torneo Clausura, Maipú se dejó los dos trofeos del 2022 (no hace falta jugar final anual) y ya lleva la histórica marca de lograr 33 campeonatos de manera consecutiva. La última vez que la Municipalidad no fue campeón ocurrió hace ya once años, en el Apertura 2011, certamen que ganó Universidad de Cuyo.

Pero los números tremendos no quedan ahí porque entre 2008 y 2011 el equipo solo perdió el Apertura 2011 a manos de Regatas. Es decir, en el lapso del 2008 y 2022 el balonmano masculino tuvo 42 títulos en disputa y la Municipalidad de Maipú se adjudicó 40, siendo dominador absoluto.

Las cifras son impactantes: de los últimos 43 torneos, el equipo se dejó 41. Con Mendoza en la palma de su mano, los desafíos se redoblaron con la sed de competir y pelear a nivel internacional: fue sexto en su primer certamen Panamericano. A nivel país, también da pelea contra los grandes de Buenos Aires. Sin dudas, un ejemplo de proyecto sostenido en el tiempo.