La terminante sentencia de Paredes sobre Messi tras la consagración en Qatar: "Que no se..."

La amistad y el cariño que se tienen los futbolistas de la Selección argentina es realmente digno de resaltar. En cada posteo que realiza alguno de los integrantes del plantel, el resto aparece para comentar o hacer alguna chicana sobre lo escrito. Luego de los festejos, Leandro Paredes realizó un sentido posteo dedicado a Lionel Messi y, en el mismo, realizó una terminante sentencia.

"Que Privilegio conocerte, jugar con vos, conseguir cosas importantes juntos. Día a día me demostraste lo grande que sos no solo como jugador sino lo que sos como persona, gracias por todo Amigo te amo. Somos campeones del mundo ídolo. QUE NO SE DISCUTA MÁS: EL MEJOR JUGADOR DE LA HISTORIA, LIONEL ANDRÉS MESSI", escribió el volante.

Paredes fue uno de los jugadores titulares del ciclo de Lionel Scaloni, aunque luego de un debut en el Mundial de Qatar con derrota incluida ante Arabia Saudita, el entrenador nacional metió mano y el volante fue uno de los que perdió el puesto. Sin embargo, siguió sumando minutos ingresando en los segundos tiempos y logró cumplir uno de sus sueños: ser campeón.

El crack rosarino publicó ayer en su cuenta de Instagram un mensaje alegórico a la histórica convocatoria del pueblo argentino que agasajó al plantel, dos días después de la conquista de la Copa del Mundo en Qatar. "No traten de entenderlo", escribió Messi en su cuenta personal junto con fotografías y un video que atestiguan el desborde y la locura que se vivió durante la caravana.

"ARGENTINA. Con lo bueno y con lo malo, TE AMO", finalizó el capitán del seleccionado nacional. La cuenta de Messi tiene un total de 406 millones de seguidores y hace tres días quebró un récord con una foto que obtuvo más de 70 millones de "me gusta".