La revelación de la madre de Rodrigo De Paul tras la multitudinaria caravana de los campeones del mundo: "Me dijo..."

"No busquen dinero, busquen gloria, sean campeones del mundo que la gente los va a recordar y les va a agradecer toda la vida", fue la frase elegida por Rodrigo De Paul para graficar su felicidad tras la histórica caravana que tuvo lugar en la provincia de Buenos Aires este martes 20 de diciembre.

El mediocampista es una de las claves de la Selección argentina y lo ratificó a lo largo del Mundial de Qatar 2022. El día posterior al evento que reunió a más de cinco millones de personas fue Mónica Ferraroti, su madre, quien reveló lo que le dijo el campeón del mundo horas posteriores al festejo: "Me dijo 'no doy más, vieja. Estoy cansadísimo, pero esto fue una cosa alucinante. La verdad no me imaginaba tanto'".

5 MILLONES DE PERSONAS. SOMOS DISTINTOS uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/o3BEByitvV — Rodrigo de Paul (@rodridepaul) December 20, 2022

A la hora de graficar lo vivido en las últimas horas, explicó: "Fue tremenda. La verdad que fue inimaginable. Nosotros cuando llegamos al aeropuerto ya había gente. Llegamos cuatro horas antes que ellos y nos llevaron hasta el predio. Era imposible llegar. Y después se empezó a juntar más gente y no nos pudimos volver a nuestras casas. Nos tuvimos que quedar en un hotel a pasar la noche. Nadie nos podía venir a buscar. La idea era llegar al predio y, de ahí, cada uno nos marchábamos a nuestra casa, pero la verdad que fue imposible, y ayer a las 16:00 pude volver a mi casa"

"Le teníamos mucha fe a todos. Ellos estaban muy confiados, trabajaron mucho. Los veía que estaban confiados, tranquilos y compenetrados. Tuvimos que sufrir, pero teníamos fe en todos. Yo dije 'si nos quieren llevar a los penales, se los vamos a ganar en los penales también'", soltó Mónica.

Para finalizar, Ferraroti habló sobre el Mundial de De Paul, que lo terminó de consagrar (por si habían dudas) como uno de los jugador más importantes de la Selección: "Creo que lo disfrutó. No el partido en sí, por la concentración que tenían que tener y que cada partido era una final. Pero relajó cuando entramos todos a la cancha, a festejar con él, a abrazarnos entre todos. Creo que ahí fue cuando realmente relajaron los chicos y pudieron disfrutar".