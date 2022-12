El durísimo descargo de Liberman tras sus críticas a Messi y Scaloni: "¿Perdón? Nunca seré..."

Luego de que Martín Liberman fuera criticado en redes sociales por un video que subió a Instagram festejando la consagración de la Argentina en las tribunas del Lusail, porque según varios usuarios él era antes un "anti Messi y Selección", el popular conductor les dedicó un duro mensaje a sus detractores.

El descargo de Liberman

En su cuenta personal de Twitter, escribió: "Soy tan feliz como cualquiera de ustedes. Mi profesión no se trata de apoyar sino de decir, opinar. Así la entiendo. Scaloni cuando llegó no tenía experiencia. Hoy es top. Messi nunca antes había jugado como estos dos años. Y hace dos años q lo elogio a él y al cuerpo técnico. Es muy fácil de entender. Cuando sentía que debía cuestionar, lo hacía. Es mi trabajo. Nunca seré un hincha embanderado tras un micrófono".

Experimento. Designar un DT sin experiencia alguna para la gloriosa selección argentina.

50 meses después, es uno de los mejores DT del mundo. Que hago? Lo reconozco! No ahora! Hace 2 años! Impecable trabajo. Capaz, mesurado, inteligente. Notable. Capo @lioscaloni — Martin Liberman (@libermanmartin) December 20, 2022

"Con Scaloni lo hablé en persona hace un tiempo. Pero ustedes se creen más importante que él. ¿Que pida perdón? ¿Por decir que era un experimento? ¡Seguro ustedes pensaban como yo! El único que se merece el reconocimiento es Chiqui Tapia. ¡Nadie más! Ninguno de ustedes", agregó.

Scaloni y Messi le dieron la tercera Copa del Mundo a la Argentina.

A su vez, sobre su rol de periodista, Liberman comentó: "Los periodistas somos juzgados en archivos de ¡4 años y medio! De eso vivimos y son las reglas de juego. Volvería a decir que es una designación riesgosa. ¡Es fácil hoy! Así son la mayoría: acomodaticios. Hablan con el diario del lunes. Yo tenía que opinar ese día, en septiembre de 2018. Es fácil decirlo hoy 50 meses después. Son unos vivos bárbaros. Seguro ustedes creían (que Argentina iba a ganar el Mundial) hace 4 años. ¡Déjense de joder!"

"Dicho esto, con Scaloni hablamos y quedo todo más que bien. Fue en 2019 y en persona. Me da bronca tener que contar esto porque es privado. Él es mucho más lógico y no tiene el rencor que tiene ustedes, que no son nadie para reclamarme nada a mí. Lo mío no era contra él. Creía que era un experimento: designar un DT sin experiencia alguna para la gloriosa Selección argentina. 50 meses después, es uno de los mejores DT del mundo. ¿Qué hago? ¡Lo reconozco! No ahora; hace 2 años. Impecable trabajo. Capaz, mesurado, inteligente. Notable. Capo, Lionel Scaloni", cerró.