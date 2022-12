El enojo de Diego Alonso con un periodista tras la eliminación de Uruguay: “No puedo permitir que diga eso”

A la Selección de Uruguay no le alcanzó con su triunfo ante Ghana por 2-0 en la tercera fecha del Grupo H del Mundial de Qatar 2022 y, al finalizar en el tercer puesto, quedó eliminada del torneo por diferencia de gol. Diego Alonso, director técnico de la Celeste, afrontó la conferencia de prensa y protagonizó un tenso cruce con un periodista uruguayo.

"¿La responsabilidad es netamente tuya de la eliminación o también es responsabilidad de los futbolistas por lo poco que sudaron la camiseta Celeste?", fue la pregunta que desató la polémica una vez consumada la victoria (y eliminación) del elenco charrúa en la máxima cita mundialista.

Desorientado, Alonso no dudó en responder: "Discrepo con usted, discrepo. Primero, no le puedo permitir que usted diga eso, lo siento. Los futbolistas hicieron un gran esfuerzo día a día y partido a partido. Dieron lo mejor de sí desde las Eliminatorias. Cada una de las decisiones que tomaron ellos en sus clubes tenían que ver con la Selección".

"No le puedo permitir que usted diga que los futbolistas no sudaron la camiseta. Los jugadores uruguayos dieron todo lo que tenían. Lamentablemente no les alcanzó para poder estar en la siguiente fase", añadió el director técnico de la Selección de Uruguay con un marcado enojo ante la pregunta.

Para finalizar, post eliminación del Mundial de Qatar 2022, Diego Alonso se refirió a su futuro: "Es muy pronto, en caliente, para poder hablar. Simplemente, dejaremos pasar las horas, los días y charlaremos tranquilamente".