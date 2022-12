La bronca del DT de Uruguay con los arbitrajes en el Mundial: "La FIFA dice..."

Quedó mucha bronca con los arbitrajes en la Selección de Uruguay. Después de la eliminación del Mundial de Qatar 2022, con polémica por un par de penales cobrados en contra y otro par no dados a favor, fue el entrenador Diego Alonso quien expresó su bronca por los arbitrajes y aseguró que la Celeste quedó eliminada por el penal que le cobraron en contra frente a Portugal en la segunda fecha.

El entrenador de Uruguay, Diego Alonso, se quedó con bronca por los arbitrajes.

"No creo que el punto contra Corea del Sur nos haya eliminado. Nos eliminó el penal de Portugal. Es la diferencia de gol. Es lo que nos eliminó. No fue el punto. Nos eliminó el penal que nos convierten en el tiempo extra y que la FIFA dice que no es penal", comentó Alonso en referencia a la polémica por la mano de José María Giménez, que según el reglamento no debía cobrarse por ser "de apoyo".

Ante una consulta periodística que apuntó a que los jugadores no dieron su máximo esfuerzo para pasar de ronda, Alonso se molestó: "Los futbolistas hicieron un gran esfuerzo, día a día, partido a partido. Dieron lo mejor de sí. Cada una de las decisiones que tomaron en sus clubes tenían que ver con su Selección. No puedo permitir que usted diga que los jugadores no sudaron la camiseta. Dieron todo lo que tenían. Lamentablemente, no nos alcanza para estar en la siguiente fase".

Uruguay se quedó afuera del Mundial de Qatar 2022 por goles a favor, luego de que Corea del Sur venciera 2 a 1 a Portugal y la Celeste no lograra convertir un tercer tanto en el triunfo 2 a 0 ante Ghana. Al equipo sudamericano le faltó un gol para llevar el criterio de clasificación a diferencia de goles, que lo favorecía por reglamento.

Sobre su continuidad como seleccionador de Uruguay, el entrenador afirmó: "Es muy pronto, en caliente, para poder hablar. Simplemente dejaremos pasar las horas, los días y charlaremos tranquilamente. No es momento de contestar ni hacer una valoración como esa en estos momentos. Sí puedo decir que desde el primer día creí en los futbolistas y ellos respondieron clasificándonos para el Mundial, después de una situación adversa. Respondieron enormemente no solo con resultados, sino con el juego, y estoy agradecido a lo que hicieron. Después, todo el camino hasta el Mundial fue espectacular".

"Lamento haber quedado fuera del Mundial, profundamente. Confío mucho en los jugadores, en los que podían dar, podían hacer y producir en el Mundial. En el segundo tiempo de Portugal y en el primer tiempo de hoy se vio el carácter. Lamento que nos hayan eliminado porque entiendo que estábamos para mucho más", cerró Alonso.