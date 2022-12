La sincera reflexión de Scaloni sobre la consagración de Argentina: "No estaba en..."

Lionel Scaloni grabó a fuego su nombre en una breve, pero histórica lista que integran solo dos personas más además de él. Como César Luis Menotti en 1978 y Carlos Salvador Bilardo en 1986, el oriundo de Pujato salió campeón del mundo como entrenador de la Selección argentina, pero aseguró que la consagración lo sorprendió.

Scaloni, la camiseta de Malasia 1997 y la Copa del Mundo.

En conferencia de prensa, Scaloni se sinceró al hablar de sus expectativas previas al Mundial de Qatar 2022 y el orgullo que

siente del título logrado: "No estaba en mis planes ser campeón del mundo, pero creo que somos justos vencedores. Estos jugadores juegan para la gente, para el hincha argentino, todos tiran para el mismo lado, la selección argentina, no hay orgullo más grande que jugar para tu país", expresó.

Por otra parte, el entrenador no pudo dar detalles sobre la organización de los festejos, se mostró "abierto a lo que decidan los jugadores", a quienes destacó como los "verdaderos" protagonistas del tercer título en la historia del fútbol argentino.



"Ahora sólo pienso en ir al país a festejar -contestó cuando lo consultaron sobre su futuro-. No tengo idea cómo será, estoy abierto a lo que decidan los jugadores. Antes del partido no quería ni que me mencionaran la posibilidad porque la cabeza no está para eso, pero está claro que la gente merece ver a sus campeones", confirmó.



Scaloni dedicó una especial mención al capitán Lionel Messi, quien repitió que Qatar 2022 sería su última Copa del Mundo. "Se ha ganado el derecho a decidir el futuro, la 10 siempre estará reservada para él. Ya no tiene ninguna cuenta pendiente, si es que la tenía, creo que no. Es un placer haberlo entrenado".



Con humildad, el entrenador santafesino declinó las comparaciones con César Luis Menotti y Carlos Bilardo, los anteriores técnicos campeones de Argentina 1978 y México 1986.



"No creo que me pueda sentar a la mesa de ellos, que tienen una carrera y han marcado una épica. A mi me vale, hoy, que la gente esté contenta. Que lo festejen y lo disfruten. Para mí no va más allá del fútbol. La vida continúa, seguirán estando los problemas, pero darle felicidad al pueblo es espectacular", asumió.

Fuente: Télam