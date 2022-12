La polémica sentencia del Loco Gatti al elegir entre Messi y Mbappé: “A mí me…”

Cada vez falta menos para la final del Mundial de Qatar 2022. Se terminan los análisis, predicciones y declaraciones previas. Sin embargo, Hugo Orlando Gatti sorprendió con una polémica frase sobre Lionel Messi y Kylian Mbappé antes del Argentina-Francia de este domingo.

El Loco, histórico arquero de Boca, reapareció en El Chiringuito después de mucho tiempo sin ejercer como panelista. Aunque no estuvo personalmente en el programa, respondió algunas preguntas sobre la gran definición de la Copa del Mundo: "Está bien que la gente esté convencida, pero hay que tener los pies sobre la tierra y los argentinos no los tenemos. Sí, me da miedo tanta euforia. Siempre, cuando jugaba y ahora que no jugó también".

"¿Quién es mejor? ¿Mbappé o Messi?", disparó Josep Pedrerol, conductor de El Chiringuito. Ante la sonrisa ansiosa de algunos panelistas, Gatti respondió sin pelos en la lengua: "A mí me gusta Mbappé. Siempre me gustó, no es de ahora", aseguró quien, cuando formaba parte regularmente del programa, pidió al francés para el Real Madrid en incontables ocasiones.

Pese a su respuesta, el guardameta campeón de la Intercontinental 1978 con Boca aseguró que también le gusta el 10 de la Selección argentina, aunque advirtió un cambio que no le gustó: "También me gusta Messi, pasa que se argentinizó. Dejó el españolismo y empezó a vivir como viven los argentinos. Veo un Messi distinto, ¿no? Vistiéndose de Maradona y él es Messi. Él tiene que entender que es Messi. Maradona hay uno solo y Messi hay uno solo", señaló.

Por último, el siempre explosivo Gatti agregó: "Lo veo haciendo cosas que hacía Maradona y está bien, pero él tiene que ser lo que es. La gente lo quiere por eso. Se pelea y esas cosas, a él no le queda bien eso porque él no es eso. Maradona era atrevido, provocador, pero él no. Él habla con la pelota".