La confirmación de Lionel Scaloni en la previa de la final con Francia: "Tengo decidido..."

Lionel Scaloni confesó hoy que "está en el lugar que cualquier argentino quisiera estar, como DT del seleccionado de su país", en la previa de la final del Mundial de Qatar que animarán este domingo con Francia: "El otro día, en la anterior rueda de prensa, dije que estoy en el lugar que cualquier argentino quisiera estar".

"Estoy orgulloso y muy entusiasmado por el momento que estamos viviendo. Si bien estamos a las puertas de una final del mundo, el objetivo es el camino que trazamos hasta ahora, haber compartido todo con estos grandes jugadores y con la familia. Soy un convencido de que cuando lo disfrutás, las cosas saben diferente y se toman de otra manera", admitió.

Sobre cómo jugarle a Francia, agregó: "Francia no es sólo (Kylian) Mbappé, tiene otros que lo abastecen y lo hacen todavía mejor jugador. Esto no es Messi contra Mbappé, es un partido entre la Argentina y Francia y hay otros que pueden definir el partido. Todavía es joven y seguirá mejorando, no hay dudas".

"Tengo decidido cómo vamos a jugar. Ahora tenemos la última práctica. Igual dentro de una hora y media o dos la van a saber, ja. Pueden ser cualquiera de las dos opciones (5-3-2 o 4-4-2). Nuestra manera de jugar va más allá del sistema de juego. No creo que nos cambie si jugamos de una manera u otra. Vamos pensando la manera de hacerle daño al rival y sufrir menos. Ya la tenemos decidida. El plan del partido lo tenemos claro. Intentaremos no llegar a los penales", explicó.

"El grupo está en el mejor momento, a la puerta de una final. Quiero recalcar que están llegando chicos que fueron parte de este plantel. Ellos mismos se brindaron al máximo. Nico González, Joaquín Correa, Martínez Quarta, Nico Domínguez, Pereyra, Juan Musso… no me quiero olvidar de ninguno. A nosotros nos llena de orgullo que quieran estar acá y es el mayor triunfo que la gente se sienta parte. Lo tenemos que disfrutar porque son momentos que van a quedar para la historia", contó el DT.

Más frases de Scaloni

Las críticas. "¿Sobre las críticas de un comienzo? Me parecían normales cuando asumí y aún hoy me siguen pareciendo así. Todo lo que puede pasar se magnifica si sos el entrenador de la Selección Argentina. Yo hice mi trabajo, no me centro en eso sino en hacer lo mejor para la Selección y que después se valore. Pero jamás me molestaron las críticas”.

Sobre los hinchas. "Mi emoción forma parte de la cultura nuestra, de todo lo que se siente en Argentina, de lo que vive la gente. Tenemos la mejor hinchada del mundo y estaba necesitada de una alegría. Se la estamos dando y a nosotros las imágenes nos llegan y nos emocionan. El fútbol es un deporte, pero en Argentina es más que un deporte. Y que la gente haya sido feliz en este Mundial para mí es algo maravilloso. Somos seres humanos y son cosas que emocionan".

El último partido de Messi. "Nuestro partido lo preparamos en base a cómo creemos que van a jugar ellos y cómo vamos a jugar nosotros. ¿Y sobre Messi? Esperemos que, si es el último partido de Leo, que podamos ganar la Copa. Sería magnífico y lo importante es disfrutarlo. Y qué mejor escenario que en una final del mundo".