El triunfo de Francia y el rival que nos espera en la final del Mundial

Francia venció en semifinales a Marruecos por 2 a 0 y enfrentará a la Selección argentina en la final del Mundial de Qatar 2022. Ya iniciada la cuenta regresiva, MDZ Radio conversó con el periodista deportivo Miguel Simón sobre el desempeño de la Selección francesa.

“Ayer vi a un equipo francés con intensidad física, pero el equipo argentino con el refresco que ha tenido en el Mundial con Mac Allister, Enzo Fernández y Julian Álvarez no va a dar ventaja. Francia es un conjunto discontinuo en lo que propone y realiza, sacó ventaja ayer. Es menos macizo que en Rusia 2018 pero cuando Kylian Mbappé toma la pelota te da la sensación de que es un descalabro”, detalló.

El periodista advirtió que Francia es un equipo cómodo en la ventaja, “se pone adelante y te dice: ‘hace lo que vos quieras, yo voy a resistir y apenas pueda te clavo otra puñalada’. Le terminó ganando a un equipo muy valiente, que le generó sustos por momentos pero que no pudo resolver. Había otra jerarquía en el momento de ir al área".

Además destacó la figura de Mbappé que marcó, según él, otra jerarquía en el momento de aproximarse al área durante el partido contra Marruecos. “Francia sabe que con Argentina no tendrá esa ventaja. La Selección argentina cuando se acerca al área tiene la jerarquía para resolver el juego. Será una gran final con grandes posibilidades para nuestro equipo” explicó.

El especialista advirtió que Mbappé es un diferencial al igual que Messi

Simón visibilizó que el equipo francés no es un conjunto que se preocupa si le quitan las pelota, ya que cuenta con Mbappé para "agredir" el espacio. “Esto también le pasó a Argentina con Croacia, no le molesto no tener la pelota en un primer tramo, porque en cuanto tuvo la pelota Julián Álvarez logró hacer un gol. Son equipos que se parecen y que tienen diferenciales: Mbappé y Messi”, argumentó.

Lo que tienen como equipo temible Francia, según el especialista, es que en el juego no le interesa el contexto del partido. “Ayer se puso en ventaja y después de sufrir, definió el partido sin importarle lo que impuso Marruecos, con o sin elaboración puede llegar al objetivo”, detalló.

“Hay que ver cómo el viernes plantea Lionel Scaloni el juego. Es posible que Di Maria sea una carta alternativa. Esta Francia te permite abrir puertas para el optimismo, arrancamos en igualdad de condiciones. Es un partido para jugar y disputarlo. Ayer cuando el equipo marroquí le puso pasión al juego, lo complicó. Tenemos posibilidades”, concluyó.

