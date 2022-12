La lapidaria sentencia de Menotti a Van Gaal tras el pase a la final del Mundial: "Está medio..."

La Selección argentina, tras golear a su par de Croacia, consiguió el pase a la final del Mundial de Qatar 2022. Esta será la sexta final que afrontará la Albiceleste en la historia de los Mundiales. En este contexto, a la espera de que llegue el domingo, el que habló sobre lo que se avecina, y también sobre lo que pasó, fue César Luis Menotti.

El director técnico campeón del Mundial de Argentina 1978, no perdió su oportunidad de referirse sobre la llave de cuartos de final, en la que el equipo de Lionel Scaloni venció a Países Bajos en un partido plagado de polémicas. Sin ir más lejos, los gestos de Lionel Messi grafican a las claras lo que vivió el plantel argentino en la previa y, también, durante el partido.

El DT criticó a Lionel Messi en la previa del partido de cuartos de final.

“A Van Gaal no lo cargaron, le pararon el carro porque dijo boludeces. Vos no podes opinar del valor y la intensidad del adversario, que se hace el sabio atómico, se metió con los jugadores, quedó como un pelotudo…Si yo voy a jugar contra Van Gaal voy a decir que es un buen entrenador, no voy a decir que es un boludo… está medio gagá, me parece, está muy grande y dijo muchas pelotudeces”, soltó Menotti.

A la hora de hablar sobre el enorme torneo que está afrontando el ganador de siete Balones de Oro, quien no deja de batir récords, destacó: "Messi está más sobrio, pero no perdió la rebeldía de encontrar el juego cuando no aparece, su individualidad ayuda mucho”.

Sobre el posible rival en la final del domingo, Menotti expresó: “Se supone que Francia tendría que ser el finalista, yo no lo vi muy bien a Marruecos. Argentina-Francia podría ser la final entre los dos mejores equipos del Mundial. En ese partido se deberá tener más cabeza que piernas, más inteligencia que potencia”.

Sumarse con la camiseta

