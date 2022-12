La fuerte sentencia del Flaco Menotti sobre la Selección argentina: "No alcanza otra cosa que..."

Mañana, desde las 16, la Selección argentina jugará ante Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar. El duelo ha generado mucha expectativa, luego de la gran levantada anímica y futbolística que tuvo el equipo, y César Luis Menotti irrumpió en escena para dejar una fuerte frase en la previa del encuentro en el estadio Áhmad bin Ali. "Para nosotros no alcanza otra cosa que jugar una final. Todo lo demás no se tiene mucho en cuenta", sentenció el DT campeón del mundo en 1978.

En la misma línea, agregó: "Estoy feliz con la actuación y todo el desarrollo que están haciendo. La Selección pasó a ser lo mas importante en la conducción de los poderes y eso me hace bien". Además, sobre el rendimiento del equipo, analizó: Con Polonia se reencontró el equipo".

El Flaco le tiene fe a la selección.

"Los primeros partidos de los mundiales son difíciles, pero a medida que estemos mas cerca de etapas decisivas vamos a ir ganando en seguridad. No es lo mismo perder un partido en la primera rueda que en una final. Argentina está compitiendo con autoridad y ahora viene lo más difícil. Se hizo todo lo necesario para ser optimista", continuó en diálogo con @SuperDeporRadio.

También elogió al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni: "Para él y su prestigio hubiera sido mas fácil que no cambie ninguno con Polonia. Tomó una determinación y no es fácil. Tiene y tuvo la autoridad para hacerlo. Yo lo quiero mucho a Aimar. Yo estoy acá por Pablito. No lo conocía a Scaloni, pero cuando me hablaron de este tema, pensé: si Aimar esta ahí, me da garantía".

Menotti se refirió al presente de Messi.

Para cerrar habló de Lionel Messi y realizó una interesante reflexión sobre lo que siente el 10 cada vez que se pone la camiseta albiceleste: "A Messi lo estoy viendo bien y tranquilo. Hay un desgaste en él. Es una vida intensa, porque siento que cada vez que juega él tiene que ser el Maradona del 86´, pero respondió con autoridad. Messi se tiene que acostumbrar a que no siempre puede ganar los partidos él y lo sufre el doble. Lo veo sereno y comprometido y me gustaría mucho que levante la Copa del Mundo".