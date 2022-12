El famoso exfutbolista que eligió FIFA para reemplazar a Momo como voz del estadio de Argentina

Antes de que la pelota comenzara a rodar en el Mundial de Qatar 2022, FIFA determinó que la voz del estadio en los partidos de la Selección argentina fuera Gerónimo Benavides. El streamer, más conocido como Momo, se encargó de animar al público minutos antes del inicio de los primeros cinco encuentros de la Albiceleste.

En las últimas horas, el ente madre del fútbol a nivel mundial le informó al influencer que iba a prescindir de sus servicios pensando en las dos últimas presentaciones del equipo comandado por Lionel Scaloni. En sus redes sociales, y mediante un video, explicó su situación.

FIFA, en la previa del partido correspondiente a una de las semifinales del Mundial, confirmó a la persona que reemplazará a Momo en los últimos dos partidos de la Selección argentina. El elegido es, nada más y nada menos, que un histórico de la Albiceleste, con un gran pasado mundialista.

Sergio Goycochea, de 59 años, fue elegido para ser la voz del estadio ante la Selección de Croacia. El héroe de las tandas de penales ante Yugoslavia e Italia en el Mundial de 1990, se encuentra en Qatar, donde cubre la máxima cita mundialista para la TV Pública.

En su cuenta de Instagram, el Goyco se mostró llegando al estadio: "Aquí estamos llegando, con el Lusail de fondo. Todo tranquilo. Vamos Argentina, una semifinal hoy. No podemos fallar. Vamos carajo, vamos", soltó la nueva voz del estadio en la previa del partido de la Selección.

El descargo de Momo

Momo, indignado por la decisión de la FIFA, subió un descargo sobre la situación a su cuenta personal de Twitter: "Desgraciadamente este domingo la FIFA me comunicó que no seré más la voz del estadio cuando juega la Selección. Sin muchas explicaciones, me dieron a entender que parte es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos. Este hilo sólo es para agradecerles a quienes me apoyaron, pedir perdón a quienes sientan que les fallé, o quizás no sintieron que hice bien lo que me tocó desde mi humilde lugar".

Desgraciadamente hoy la Fifa me comunico que no seré mas la voz del estadio cuando juega la Selección, sin muchas explicaciones me dieron a entender que parte es a raiz de lo sucedido contra Paises Bajos.

Este hilo solo es para agradecerles a quienes me apoyaron, pedir perdón — Momo (@momorelojero) December 11, 2022

"Sinceramente, traté de ser la voz de cada uno de ustedes, lo más argentino posible, sin actuarlo, sintiéndolo y expresándome como lo harían ustedes; ser uno más, como siempre. Gracias por acompañarme en este sueño que viví, gracias a la AFA y a los jugadores y trabajadores de la Selección que siempre me integraron (y no depende de ellos); y sobre todo a los jugadores por los momentos de felicidad que nos hacen vivir y que son lo más importante", continuó diciendo.

"Hasta acá llegó este hermoso y jodido trabajo, espero no haberlos defraudado y me verán 'vlogueando' desde cualquier lado, alentando como siempre, cantando como siempre, porque lo importante es que Argentina llegue a lo más alto; no, mi rol. Yo fui un eslaboncito de algo hermoso. Como digo siempre: 'banquemos a los jugadores y a los que laburan todos los días para que lleguemos a lo más alto posible'. El martes, desde la tribuna, como sea, con o sin entrada, voy a ser el mismo de siempre, uno más. Los amo. Perdón y gracias", concluyó.