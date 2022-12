La tajante sentencia de Luis Enrique sobre Argentina y los semifinalistas del Mundial: "Miro a..."

El tiempo avanza y el Mundial de Qatar 2022 sigue su curso a un ritmo frenético. Este martes, Argentina y Croacia disputarán la primera semifinal, mientras que Francia y la sorprendente Marruecos definirán al segundo finalista el miércoles. Aunque los cuatro equipos hicieron lo suyo para estar en esta instancia, Luis Enrique no cree que ninguno sea mejor que su España.

La Roja fue el primer grande en caer a manos del equipo sensación de esta Copa del Mundo. Tras el batacazo sufrido en octavos de final, la Real Federación Española de Fútbol decidió no renovar el contrato del entrenador asturiano. Desde entonces, el ex Barcelona no había hablado en público hasta este lunes, cuando rompió su silencio en una charla distendida junto a Ibai en Twitch.

Allí, Luis Enrique y uno de los streamers de habla hispana con más seguidores tocaron todos los temas. Al hacer un análisis sobre lo que fue el Mundial de España y lo que queda, el ahora extécnico de la selección ibérica aseguró que ninguno de los equipos en pie es superior al suyo: "Llevamos cuatro años con un grupo muy joven para llegar a un Mundial y siento que hemos perdido una oportunidad muy buena, porque miro a los semifinalistas y no veo a ninguno mejor que nosotros", disparó.

Luego, el exjugador del Real Madrid y Barcelona ahondó en detalles: "Por nivel futbolístico pienso que hemos perdido una gran oportunidad. Intentamos convencer a los jugadores de que había opciones reales. A excepción de esos 12 minutos con Japón en esa primera fase creo que dimos un buen nivel, luego con Marruecos tuvimos dificultades. Soy el máximo responsable y sacaré cosas en positivo", aclaró.

Más allá de que cree que España es mejor que los cuatro semifinalistas, Luis Enrique habló sobre la posibilidad de que Lionel Messi salga campeón del mundo: "Yo no tengo ningún problema en ver los partidos, ahora veo los del Mundial y me queda un punto de pena. Soy muy malo haciendo predicciones, pero me gustaría por Leo Messi que pudiera levantar el troncho, pero si no que gane el mejor", aseguró.