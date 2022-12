La fuerte predicción de Hristo Stoichkov sobre Julián Álvarez: "Será uno..."

Julián Álvarez no deja de sorprender al mundo del fútbol. O, mejor dicho, sigue con su crecimiento exponencial, algo que ya no debería ser llamativo. El Araña le sopló el puesto a Lautaro Martínez en la Selección argentina, lleva dos goles en el Mundial de Qatar 2022 y es una pieza fundamental del equipo. Por eso, no para de cosechar elogios y esta vez llegó de un histórico como Hristo Stoichkov.

Hristo Stoickhov es, tal vez, uno de los más argentinos entre aquellos que no nacieron en el país. Siempre devoto de Diego Armando Maradona, el búlgaro no pierde oportunidad para elogiar a la Albiceleste y esta vez hizo una fuerte predicción sobre lo que vendrá para el actual delantero del Manchester City: "Me gusta Julián Álvarez, será uno de los grandes delanteros del mundo".

En charla con AFA Estudio, el canal de Twitch de la casa madre, el ganador del Balón de Oro 1994 recordó a Maradona, con quien entabló una relación de amistad. Sebastián Varela del Río y Sebastián Fernández, conductores del streaming, le preguntaron al ídolo del Barcelona sobre qué es lo que más extraña del 10 y este se emocionó.

"Uf... bueno, hay muchas cosas. Que nunca más lo vamos a ver tocar la pelota con la zurda, no lo vamos a ver bailando mientras está calentando. Extrañás de estar en una comida juntos. Fui al restaurante en Argentina donde cenamos por última vez, en la misma mesa. Eso que recuerdas así y te salen las lágrimas", contó el exfutbolista.

"Me quedo con el corazón grande que tenía Diego para ayudar", cerró en un recuerdo que emocionó a todos en el stream. Finalmente, Stoichkov se llevó una camiseta de Argentina con su icónico número 8 en la espalda y aseguró que irá a la cancha para alentar a los de Lionel Scaloni.