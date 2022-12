Gastón Edul reveló lo que no se vio de Messi y el “¿qué mirás, bobo?”

"Ya hay tazas, mates, tatuajes se hizo uno...". Luego de la clasificación a semifinales, Lionel Messi dejó un momento para el recuerdo en el que Gastón Edul hizo las veces de actor de reparto: "¿Qué mirás, bobo? Anda pa' allá, bobo", disparó la Pulga hacia Wout Weghorst, en adelante conocido como "el 19" o "el bobo" de Países Bajos. Mientras tanto, el periodista de TyC Sports intentaba calmar al rosarino, pero, según contó, no había forma.

En la cuenta de Instagram de su colega Julián Bricco, Edul brindó todos los detalles de la escena que le tocó presenciar: "Mirá, después del partido en el vestuario ya se estaban pateando entre todos, no sólo Messi. Van Dijk con Otamendi, parecía un Lanús-Banfield en la Fortaleza, un Newel's-Central... pero impactaba más porque eran jugadores de élite", relató para dar contexto.

Luego, el periodista que cubre el día a día de la Selección argentina contó el porqué de tamaño enojo por parte del capitán de la Albiceleste: "El enojo de Leo fue más en la tanda de penales, que los holandeses bardeaban a los argentinos. Ya después de que fue a buscar a Van Gaal, el 19 [Weghorst] lo esperaba en el túnel. Se acerca a Messi y le pide la camiseta. Y ahí es donde [Messi] se empezó a calentar", explicó.

"El holandés no entendía, se quedó parado y Messi puteaba. Y puteaba más antes que en la nota, que se había tranquilizado", reveló Edul sobre un Messi casi inédito. Mientras esto sucedía, el periodista, que se metió el público en el bolsillo a base de informar sobre la Scaloneta como nadie, estaba con micrófono en mano: "Leo nunca me registró en la nota, estaba tan caliente que no me miró y no me escuchaba las preguntas. Le pregunté por el pase imposible en el gol de Molina y me habló de Van Gaal, luego de la FIFA... no pude entrevistarlo", confesó entre risas.

Una vez que Messi terminó su histórica frase, el joven periodista quiso calmarlo: "En un momento cuando estábamos al aire le dije 'Leo tranquilo' porque había mucha gente de la FIFA y no sabés lo que puede pasar". Claro, su frase también quedó en el imaginario popular.

"Es un recuerdo que va a quedar para siempre. Los jugadores argentinos estaban calientes porque ellos habían boqueado, Y cuando el 19 se queda parado con cara de malo, ahí es cuando Messi le dice 'anda pa'allá", concluyó Edul, que intentó mantener la compostura cuando el 10 mandó al neerlandés "bobo" para otro lado.