La emotiva conexión que estableció Valdano sobre Maradona y la Selección argentina: "Su espíritu..."

Esta Selección argentina capitaneada por Lionel Messi y dirigida por Lionel Scaloni emociona e ilusiona a todos los hinchas. Sí, incluyendo a Jorge Valdano, el delantero del equipo campeón en México 1986. El exjugador, entrenador y director deportivo del Real Madrid está en Qatar 2022 como un fanático más y habló de la conexión que tiene el plantel actual con Diego Armando Maradona.

Más allá de cómo termine, la Copa del Mundo disputada en suelo qatarí será recordada por ser la de las coincidencias con los títulos anteriores y, además, ser la primera que el Pelusa no estuvo presente. Sin embargo, el aura maradoneana sigue presente según Valdano: "Todos los del 86 somos devotos de Maradona. Su ausencia se siente, pero su espíritu está con esta Selección", expresó.

En charla con TyC Sports, el exfutbolista, que marcó uno de los tres goles en la final ante Alemania en 1986, utilizó otra referencia a su compañero para hablar de Messi: "Messi está mostrando la esencia del fútbol, el carácter que siempre ha tenido. Está Maradoneando en el Mundial", sentenció.

Claro, el Messi picante que se vio ante Países Bajos recordó a aquel Maradona combativo de Italia 1990, ese que insultaba a los que abucheaban al Himno Nacional y se peleaba contra la FIFA y todo aquel que se le cruzara. Pese que a algunos pocos no les gusta esta versión de la Pulga, Valdano está maravillado: "El que no quiere a Messi, no quiere al fútbol", aseguró.

Por último, el santafesino de Las Parejas analizó futbolística y emocionalmente a la Scaloneta: "Estoy entusiasmado con el Mundial. Argentina se ha convertido en un equipo muy difícil, que transmite carácter y se adapta a diferentes situaciones", cerró.