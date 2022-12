La decisión de la FIFA con Mateu Lahoz tras el escandaloso arbitraje en Argentina-Países Bajos

Mateu Lahoz fue muy criticado por su actuación en el partido entre la Selección argentina y Países Bajos del pasado viernes. El árbitro español no tuvo una buena actuación y de ambos lados recibió palos. Lionel Messi fue uno de los primeros en atacarlo al decir que la FIFA tiene que revisar estas designaciones ya que, a su entender, no estuvo a la altura.

Lahoz, en plena actuación.

"Creo que la gente vio lo que fue. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era y creo que la FIFA no puede poner un árbitro así para un partido tan importante en el que el árbitro no esté a la altura. El árbitro lo hizo mal en todo el partido, siempre te jugaba en contra. El último gol no era falta. Dentro de la cancha ves que te quiere inclinar el partido”, dijo el rosarino.

Ante esto, la FIFA decidió mandarlo de vuelta a su país y quitarlo de una posible designación para los duelos de semfinales, como también para el partido por el tercer puesto y la final del 18 de diciembre. Los argentinos Fernando Rapallini y Facundo Tello corriendo la misma suerte, sin embargo, a diferencia del español, ya no estarán presentes en Qatar porqué la selección tendrá participación en las instancias finales y nada tiene que ver con la buena tarea que realizaron.

Lahoz, de 45 años, estableció un récord sin precendentes en mundiales ya que se transformó en el árbitro con más tarjetas amarillas mostradas. En total fueron 18 y superó por dos lo hecho por Supera López Nieto en el Alemania-Camerún de 1998 y por Valentín Ivanoc en el Portugal-Países Bajos de 2006.

Luego de toda la polémica que se generó contra él, el juez pidió "mínimo respeto", en las redes sociales: "A partir de ahora, todos los que mencionen esta cuenta con términos ofensivos o de menosprecio serán bloqueados. No es tan difícil guardar un mínimo de respeto. Gracias a todos", escribió en su perfil.