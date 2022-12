La desafiante advertencia de un croata sobre Messi y la selección en la previa de la semifinal: "Argentina es..."

El defensor de la Selección de Croacia, Josip Juranovic, aseguró que no sienten "miedo de nadie" en referencia al desafío de enfrentar a Argentina de Lionel Messi en las semifinales del Mundial Qatar 2022. El lateral derecho negó la existencia de "un plan" para frenar al astro del PSG y aclaró que su equipo estará enfocado en "una selección que tiene muchos buenos jugadores".

"Honestamente, no tenemos que tener miedo de nadie. No tenemos un plan ni soluciones individuales para Messi. No somos un equipo de individualidades ni el rival es un sólo jugador. Argentina es una selección que tiene muchos buenos jugadores", consideró Juranovic en una conferencia de prensa que brindó junto a su compañero Bruno Petkovic en Doha.

Josip Juranovic.

El futbolista del Celtic Glasgow subrayó la postura de concentrarse en las cualidades colectivas del actual subcampeón del mundo para asumir el juego del martes próximo a las 16 en Lusail. "Necesitamos mirarnos a nosotros mismos. Mañana veremos el análisis con el entrenador y decidiremos cómo jugaremos", dijo.

Con 26 presencias internacionales en su selección, celebró el nivel exhibido en su primer mundial y valoró la persistencia a lo largo de su carrera: "Me aferré siempre a mis condiciones y nunca me di por vencido, incluso cuando había mucho escepticismo. Quizá no sea un jugador que valga 20 o 30 millones de euros, como les gusta referir hoy a los medios, pero siempre confié en mí".

Luego, elogió a sus compañeros Luka Modric, Marcelo Brozovic y Mateo Kovacic, quienes componen "el mejor centro del campo croata" de toda la historia. "Cuando les das la pelota, es más seguro que tu dinero en el banco. Todo es más fácil cuando juegas con ellos, tengo la suerte de compartir campo y vestuario con ellos".