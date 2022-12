La decisión 2.0 de Weghorst tras su fuerte cruce con Messi y el “¿qué mirás, bobo?”

Wout Weghorst, el delantero de Países Bajos que anotó los dos goles en el partido de cuartos ante Argentina, quedará en el recuerdo como el jugador con el que se peleó Lionel Messi en plena zona mixta y al que el capitán argentino le dijo "qué mirás bobo" mientras daba una entrevista.

A partir de esta reacción de Leo, las redes sociales se llenaron de memes acerca del "bobo" Weghorst y cientos de usuarios argentinos fueron a cargar al jugador neerlandés a través de su cuenta de Instagram. ¿Cómo? Llenándole los comentarios de las fotos que ya tenía subidas con "bobo".

Por lo que entonces Weghorst decidió limitar los comentarios y restringir quién le puede comentar y quién no.

Los comentarios de las fotos de Weghorst.

Con el correr de las horas se supo que la bronca de Messi con Weghorst nació luego de que este último se pusiera a cargarlo a él y al resto de los jugadores argentinos luego del empate de Países Bajos y que, después de eso, le quisiera cambiar la camiseta; a lo que el rosarino se negó rotundamente y lo sacó corriendo.

En zona mixta, el delantero neerlandés se quiso volver a acercar a hablar con Messi y ahí es cuando se produjo este polémico cruce y el "qué mirás bobo".

Antes de abandonar el estadio, Weghorst dio su versión de los hechos: "Yo quise darle la mano después del partido, lo respeto mucho como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano a un costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona. Es realmente decepcionante".