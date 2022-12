El récord que logró Juan Martín González en el año con Los Pumas

Los Pumas cerraron el año con la ventana de amistosos de noviembre en Gran Betraña. Además de los partidos de las ventanas, Argentina afrontó una nueva edición del Rugby Championship. En época de balances, Juan Martín González logró una marca personal en este 2022: fue el jugador argentino con más tries junto a Emiliano Bofelli.

El mendocino marcó cuatro tries a lo largo de la temporada: dos a Australia, uno a Nueva Zelanda y otro a Sudáfrica, pavada de rivales. En total, el ex jugador de Marista sumó 20 puntos. Bofelli fue el máximo anotador del año con 146 tantos, mientras que Santiago Carreras completó el podio con tres tries y 15 unidades.

Para González no será un año más, ya que logró consolidarse como un numero puesto en el quince titular, integrando la tercera línea con Marcos Kremer y Pablo Matera, algo que para Michael Cheika ya es una fija. De no aparecer ningún imprevisto, el actual hombre del London Irish dirá presente en la Copa del Mundo del próximo año.

Por si fuera poco, está ternado para los prestigiosos premios Olimpia al mejor jugador del año en la categoría de rugby. Competirá en la gala junto a Emiliano Bofelli, Julián Montoya y Sofía Mariel.