Habló Weghorst, el "bobo" de Países Bajos, y fue picante con Messi: "Me..."

Wout Weghorst, de ahora en adelante "el bobo de Países Bajos". La indignada respuesta, nada más y nada menos que de Lionel Messi, quedará como meme en las redes sociales y en el recuerdo de los argentinos. El delantero neerlandés, que convirtió los dos tantos de su equipo en el empate 2 a 2 contra Argentina en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, reveló cómo fue su cruce con el capitán argentino y aseguró que lo "decepcionó".

"Yo quise darle la mano después del partido, lo respeto mucho como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano a un costado y no quiso hablar conmigo", afirmó Weghorst en zona mixta después del partido contra Argentina que terminó en la eliminación neerlandesa y el pase de la Albiceleste a semifinales de la Copa del Mundo.

"Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona. Es realmente decepcionante", agregó el delantero, entre molesto y triste por la reacción de Messi. Claro, además de las emociones del partido, jugó un poco la barrera del idioma.

El equipo argentino se molestó mucho en la previa por las declaraciones del entrenador Louis Van Gaal y los futbolistas de la Naranja Mecánica, que se refirieron de forma despectiva a Messi y aseguraron que en una eventual definición por penales tenían la ventaja.

Durante el encuentro hubo algunos cruces picantes, sobre todo cuando Leandro Paredes reaccionó con un pelotazo directo al banco de suplentes neerlandés, actitud que generó el enojo de los futbolistas de Países Bajos. Además, Messi le hizo un "Topo Gigio" a lo Juan Román Riquelme a Van Gaal por sus palabras, los neerlandeses quisieron presionar a los jugadores argentinos durante la definición por penales y estos reaccionaron con un festejo dedicado a los rivales.

El post-partido dejó una frase picante de Messi, quien miró a un picante Weghorst y, enfurecido, le gritó: "¿Qué mirás, bobo? ¡Andá, bobo!". Más tarde, el capitán de la Selección argentina reveló: "No me gusta que se hable antes de los partidos. El '19' (por Weghorst) desde que entró al partido, empezó a provocarnos, a chocarnos, a decirnos cosas... Y me parece que eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todo el mundo pero me gusta que me respeten también".