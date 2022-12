El Kun Agüero reveló qué le dijo “el 19” de Países Bajos a Messi para provocar su “¡andá, bobo!”

Quedó para la historia y, menos de 12 horas después, ya es remera, taza, bandera, almohadón, gorra y todo tipo de indumentaria y accesorios. "¿Qué mirás, bobo? Anda para allá, bobo", exclamó Lionel Messi, en una frase que será recordada para siempre por los hinchas. El 10, enojado como nunca en los micrófonos, disparó contra Wout Weghorst, quien se encargó de encender la mecha según lo que relató Sergio Agüero.

La Pulga entró al césped del Lusail Stadium con sangre en el ojo. Las declaraciones previas de Louis Van Gaal y el arquero Noppert sirvieron para despertar al león o, mejor dicho, alimentarlo de cara a la batalla. Por eso, el 10 le dedicó un Topo Gigio riquelmeano al DT y después del partido le fue a decir que hablaba mucho. Ya en zona mixta, el rosarino tuvo declaraciones tan explosivas como sus gambetas y el ya histórico cruce con "el bobo" de Países Bajos quien, según el Kun, invitó a pelear al mejor jugador del mundo.

En ESPN, señal para la que trabaja, Agüero brindó detalles del cruce entre Messi y Weghorst, que lo tuvo como actor de reparto: "Empezó justo cuando estábamos entrando. Le empezó a decir 'Messi, Messi' y se dio vuelta Leo y le dijo lo que le dijo. El chabón le decía 'Come here, come here' [Vení para acá, en inglés]".

De acuerdo con lo que contó, ese fue el momento en el que el exdelantero saltó en defensa de su amigo: "Olvidate que ahí salté yo y le digo 'Shut up [cállate], cerrá el orto'". Mientras lo contaba, Oscar Ruggeri miraba al Kun con una sonrisa de oreja a oreja.

"Y sí, boludo, ¿para qué le hablas?", agregó Agüero a su relato. Luego, cerró: "Le dije que cierre... que se calle. Y ahí él me dice 'you don't say shut up' [no me digas que me calle]. Entonces le dije 'ok, no le hables a Messi', me dijo 'ok', me dio la mano y se fue".