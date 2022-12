La violenta reacción de Lukaku tras la eliminación de Bélgica del Mundial

Cuando un equipo genera tanto peligro en el arco rival y no logra convertir, se suele decir que la pelota no quiso entrar. Esto bien podría describir el partido que hizo Bélgica ante Croacia. Los Diablos Rojos jugaron el mejor partido de su pobre Mundial de Qatar 2022, pero no tuvieron puntería para hacer ese gol que los hubiese metido en los octavos de final. Mucho tuvo que ver Romelu Lukaku, que falló varias chances claras.

Con la eliminación consumada, el portentoso delantero belga se convirtió en la "foto de tapa" por todo lo que un goleador no quiere ser noticia: el 9 falló una y otra vez, incluso una con el arco vacío. Por esta razón, al terminar el partido tuvo una reacción que lo dice todo de su partido.

El árbitro pitó el final y Bélgica quedó eliminado. Al llegar al banco de suplentes, Lukaku le pegó una piña a uno de los acrílicos laterales y lo destrozó. Sin dudas, una tarde-noche de mucha impotencia para el experimentado delantero del Inter de Milán, donde formó una dupla impresionante con Lautaro Martínez.

Thierry Henry, ayudante de campo de Bélgica, consuela a Lukaku.

Esta eliminación en primera fase de Qatar 2022 significó el fin de una gran generación de jugadores belgas. Sin embargo, nadie podrá decir que no se vio venir: Bélgica jugó mal sus dos primeros partidos y el fuego cruzado entre referentes como Kevin De Bruyne y Jan Vertonghen no le hizo ningún favor al equipo.

El fin de ciclo también está marcado por la salida de su entrenador. Inmediatamente después del empate con Croacia, Roberto Martínez dio un paso al costado y no seguirá siendo el DT de Bélgica en el futuro.