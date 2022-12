¿Cómo quedó el cuadro de octavos tras el bombazo de Bélgica afuera en grupos?

Este miércoles se consumó la eliminación de la selección de Bélgica en fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, con las consecuentes clasificaciones de Marruecos (como 1º sorpresiva de la zona F) y Croacia (como 2º) y, a la espera de qué es lo que suceda con el grupo de España y Alemania, el cuadro de los octavos de final quedó con cuatro choques ya definidos y el lado de la fase final que integrarán tanto marroquíes como croatas.

Bélgica, 3º en Rusia 2018, quedó afuera en fase de grupos (foto: EFE).

Una parte del cuadro de Qatar 2022 es integrado por Países Bajos (1º del A) vs. Estados Unidos (2º del B), Argentina (1º del C) vs. Australia (2º del D) y Croacia (2º del F), a la espera del 1º del E. El otro choque lo completan el 1º del G vs. el 2º del H.

Mientras que del otro lado ya están confirmados Inglaterra (1º del B) vs. Senegal (2º del A), Francia (1º del D) vs. Polonia (2º del C) y Marruecos (1º del F), a la espera del 2º del E. El partido restante lo jugarán el 1º del H vs. el 2º del G.

Los dos cruces que aún no tienen ningún equipo clasificado se delimitarán este viernes, que tendrá cuatro partidos divididos en dos turnos. Primero se definirá la zona H y luego la G.

- Corea del Sur - Portugal (a las 12)

- Ghana - Uruguay (a las 12)

- Camerún - Brasil (a las 16)

- Serbia - Suiza (a las 16)