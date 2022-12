La explosiva editorial de Pedrerol contra Luis Enrique tras la derrota de España: "Hay que trabajar más y..."

Por algunos minutos, la España de Luis Enrique estuvo afuera del Mundial de Qatar 2022. Sí, ese equipo que maravilló a puro toque en la primera fecha ante Costa Rica y mereció ganarle a Alemania estuvo virtualmente eliminado en fase de grupos. El DT, siempre tan criticado desde su llegada, recibió durísimos comentarios tras la caída ante Japón, en especial de Josep Pedrerol.

El conductor del popular programa El Chiringuito atizó a Luis Enrique por la derrota contra los nipones, que lo condenó al segundo puesto de cara a los octavos de final del Mundial: "A octavos por la gatera... Estamos en octavos, eso es lo importante. Habrá tiempo para hacer autocrítica, porque habrá que hacerla, ¿no?", comenzó su editorial.

Luego, hizo un fuerte repaso por la fase de grupos del conjunto español: "El primer día goleamos a Costa Rica y ya eramos favoritos para ganar el Mundial. Con Alemania jugamos mal la segunda parte y la autocrítica no aparecía. Hoy aparece Japón y nos pinta la cara", sentenció.

Explosivo como siempre, Pedrerol apuntó contra los que defienden el estilo de juego y decisiones de Luis Enrique: "¿Dónde están los palmeros [aplaudidores]? ¿Los que decían que no pasaba nada? ¿Los que decían que los que criticábamos a la Selección no queríamos que ganase España? No vale bajarse del barco ahora, eh"

Por último, el conductor le agradeció a Alemania por evitar el triunfo de Costa Rica y criticó al DT de España por el streaming, algo que se veía venir ante el primer traspié de la Roja: "Gracias, Alemania por dejarnos seguir en el Mundial. Ánimo, Costa Rica, lo tuvieron cerca. Felicidades, Japón, nos pusieron en nuestro lugar. Nos han enseñado que, para ganar, hay que trabajar más y streamear menos". Durísimo.