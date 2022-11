Preocupación en Boca: la postura que adoptó Rossi tras ver la millonada que le ofrece el Flamengo

Este martes explotó la bomba en Brasil de que Flamengo estaría decidido a llevarse a Agustín Rossi, con contrato en Boca hasta junio del 2023, y que le estaría preparando un contrato mega millonario por cinco años con opción a extenderlo por uno más; similar al presentado por el arquero en su contraoferta de agosto. Y un día más tarde trascendió desde el entorno que rechazaría el ofrecimiento que el Xeneize le hizo hace una semana.

"Rossi no va a aceptar la nueva oferta de Boca, esta que se le hizo hace un tiempo. Donde en Boca había optimismo, hoy ya son más cautos. Si bien no hay respuesta oficial y está de vacaciones, Rossi considera que lo básico que se tenía que cambiar, no se modificó, que era la duración y, básicamente, el número de su salario. La tendencia en el entorno es de rechazar la propuesta", expresó el periodista Augusto César, encargado de cubrir la actualidad del Xeneize, en el programa ESPN F12 de este mediodía.

Aunque no sólo se dijo eso del tema. En esa misma edición, Martín Costa, otro periodista identificado con Boca, reveló que "si Rossi no arregla, lo van a 'colgar' en los últimos seis meses".

Esta postura del golero de 27 años de mantener firmes sus exigencias, sumada al nuevo contrato que estaría cerca de terminar de arreglar con el Flamengo, último campeón de la Libertadores, hace pensar que cada vez es más difícil que se pueda acordar su continuidad en el Xeneize. Claro está que al equipo argentino le conviene más recibir una "compensación" ahora -cualquiera fuese esta- que perderlo completamente a mitad del año que viene sin recibir un peso.

En el último retoque que le acercó Boca a Rossi, que es el que rechazaría según Augusto César, se mantuvieron las cifras y plazos (hasta 2026) inicialmente ofrecidos, pero se modificaron algunas cláusulas que podrían hacer la diferencia y destrabar la situación. Una de ellas, por ejemplo, es que el arquero se quede con el 30% de una hipotética venta. Se vienen horas decisivas para el futuro del arquero.