El jugador mexicano que destrozó al Tata Martino y pone su puesto en duda

Héctor Herrera cambió de club y pasó de jugar en el Atlético de Madrid al Houston de Estados Unidos. Esto generó críticas del Tata Martino, entrenador de la Selección de méxico, que cuestionó que el jugador y uno de los pilares de el tri pasara de jugar en la alta competencia a la MLS.

"Era un desperdicio que no siguiera compitiendo en el alto rendimiento, pero la verdad es que me parece un desperdicio que no se quedara", dijo el DT.

Ante estas críticas, Carlos Vela, exjugador de la Selección mexicana, aclaró: "Decidió lo que creyó mejor para su carrera, su familia y es respetable. Hay que aplaudir, porque si le hace feliz, pues bien por él".

El Tata Martino no es muy querido por los hinchas mexicanos.

"Si pudiera estar en la piel del Tata me gustaría que todos jugaran en Europa. Es la realidad y no mentir, ni engañar a la gente diciendo que MLS es la mejor del mundo. Qué está bien, claro que está muy bien. ¿Es competitiva? Claro que lo es, pero el mejor futbol es en España e Inglaterra. Si pudiéramos tener 30 o 50 jugando en Europa sería lo mejor", sentenció.

México comparte el Grupo C del Mundial de Qatar 2022 con Argentina, Polonia y Arabia Saudita.