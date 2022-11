Dos selecciones europeas dieron su lista final de convocados para el Mundial de Qatar 2022

HERE IT IS! uD83EuDD41



uD83CuDDEDuD83CuDDF7??uD83CuDDF6uD83CuDDE6#Croatia squad for the 2022 @FIFAWorldCup in Qatar!#WorldCup #Family #Vatreni???uD83DuDD25 pic.twitter.com/P5T3876pP2