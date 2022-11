El picante cruce de Ruggeri con Navarro Montoya por el festejo de Alcaraz frente a los hinchas de Boca: “¡Déjense de…!”

Mientras tenían lugar los festejos de Racing por la coronación del Trofeo de Campeones, Carlos Alcaraz, el juvenil que le dio el título a la Academia con un gol a los 117', y el Carlos Navarro Montoya, panelista de ESPN, tuvieron un polémico cruce en el cual el exarquero le recriminó el hecho de haberle festejado el tanto en la cara a los hinchas del Xeneize. Al mediodía siguiente, en el programa de discusión del cual forma parte el Mono, ESPN F90, volvió a surgir el tema y Oscar Ruggeri salió con los tapones de punta a defender al chico de la Academia. Ambos exfutbolistas confrontaron y participaron de un momento acalorado.

“¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto despelote?”, se preguntó ofendido el Cabezón en la apertura del programa. Y siguió con su opinión: “Yo estoy de este lado y me mostrás las copas. ¿Qué? ¿Me voy a quedar como un pollito mojado? Yo te quiero comer después. Te la tenés que bancar, como persona. Dejalo al pibe (por Alcaraz), tiene 19 años. Hizo el gol de su vida, lo hace salir campeón a Racing. ¿Qué quieren, que se vaya a la otra tribuna a festejar? Déjense de joder...”.

Mientras terminaba de hablar Ruggeri, Navarro Montoya lo paró y volvió a marcar su postura: "Los futbolistas tenemos que hacer un mea culpa; tenemos que tener mucha tranquilidad y prudencia. Hay que tener cuidado cuando nos desbordamos y no hablo puntualmente de Alcaraz, también de Villa, Benedetto y todos los futbolistas que en vez de festejar con su gente hacen gestos y se manifiestan de una manera que para mí no es la correcta ante el rival o la tribuna. No lo podemos avalar. Todos estuvieron mal".

En medio de la discusión, intercedió el Chavo Fucks, más del lado del Mono que de Ruggeri, y opinó: "Vos como jugador te lo comías crudo, Oscar...". A lo que el defensor campeón del mundo en México '86 le contestó. "No sé, por ahí sí o no, pero no le van a echar la culpa al pibe". "Lo único que le digo es por qué te sacaste la camiseta estando amonestado...", remató irónico el ex Boca, River, Real Madrid y San Lorenzo, entre otros.

“Él (Alcaraz) pidió perdón y sabe que hizo algo mal. Tengamos cuidado con estas cosas”, completó el Mono bajándole el tono a la discusión.

El festejo de Alcaraz frente a la popular Xeneize que desató la furia de todo Boca.

Tras convertir el gol que le dio el Trofeo de Campeones a la Academia, Alcaraz se sacó la camiseta y salió despedido a celebrarlo a un córner donde estaba la parcialidad xeneize. Sin embargo, su festejo no constó sólo de eso. También hizo el típico gestito señalándose la sien de Lisandro López, ídolo de Racing, y se cruzó de brazos con mirada desafiante hacia los hinchas; replicando la característica celebración de Lucas Pratto, verdugo de Boca en la final de Madrid. Tras eso último, los jugadores de del club de la Ribera explotaron contra el volante de 19 años y se armó todo el lío del final.