PSG-Bayern Munich, una final anticipada en los octavos de la Champions League

El París Saint Germain de Lionel Messi tendrá una durísima prueba en los octavos de final de la Champions League. Luego de finalizar segundo en su grupo, los parisinos se medirán ante Bayern Múnich en uno de los duelos estelares que tendrá la competición. El otro lo protagonizarán Real Madrid, actual campeón, con el Liverpool.

uD83CuDDEBuD83CuDDF7 Paris vs Bayern uD83CuDDE9uD83CuDDEA#UCLdraw pic.twitter.com/O4Efr12f8L — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2022

El Manchester City de Julián Álvarez se enfrentará con el Leipzig, mientras que Benfica (Nicolás Otamendi y Enzo Fernández) se verán las caras con el Brujas de Bélgica. Tottenham (Cuti Romero) visitará al Milan en el duelo de ida, Inter (Lautaro Martínez y Joaquín Correa) recibirá al Porto y el Napoli (Gio Simeone) se cruzará con el Eintracht Frankfurt (Lucas Alario). Los partidos de ida se disputarán los días 14, 15, 21 y 22 de febrero de 2023 y los de vuelta el 7, 8, 14 y 15 de marzo.

Es importante recordar que desde la temporada pasada se eliminó la regla que determinaba que, en caso de empate en el global, los goles de visitante valían doble, por lo que los cruces que acaben en empate tras los 180 minutos reglamentarios irán al tiempo extra independientemente del número de goles marcados por cada equipo y luego a penales.

Los cruces

Leipzig vs Manchester City

Brujas vs Benfica

Liverpool vs Real Madrid

Milan vs Tottenham

Eintracht Frankfurt vs Napoli

Borussia Dortmund vs Chelsea

Inter vs Porto

PSG vs Bayern Múnich