El lapidario comentario de Matías Rojas a la reacción de los jugadores de Boca: "Estamos grandes, cada uno es..."

En un partido plagado de polémicas y que indudablemente quedará en la historia del fútbol argentino, Racing venció a Boca y se consagró como el campeón del Trofeo de Campeones. En este contexto Matías Rojas, una de las figuras de la Academia, habló con F90, programa de ESPN.

"Cada uno es responsable de sus actos, estamos grandes. Yo soy responsable de lo que digo. Todos son responsables, cada uno es responsable de cómo analiza la situación del otro. Boca reaccionó así porque los jugadores lo sintieron. No sé si sintieron una cargada de Carlitos (Alcaraz) porque en el momento no lo vi", comenzó el paraguayo.

Sobre como vivió el momento del gol de Alcaraz, Rojas expresó: "Tampoco me daba el cuero para levantarme y cruzar toda la cancha para separar. La verdad que estamos grandes, el que quiera hacer show, que haga show. Lo que sí, cada uno tiene que hacerse responsable de lo que hace y lo que dice".

"Boca reaccionó así. Está bien, está mal... nadie sabe qué está bien y qué está mal. ¿Quién dice qué está bien y qué esta mal? Nosotros estábamos seguros que necesitábamos estar tranquilos. Sabíamos que no teníamos que armar quilombo porque sabemos a lo que jugamos"., añadió.

Para finalizar, Rojas reveló el diálogo que tuvo con su padre en medio de las celebraciones de un nuevo título para Racing: "Anoche me puse a hablar con mi viejo, le dije 'papi ganamos, vamos a disfrutar. Ganamos y conseguimos lo que queríamos'. No me puse a analizar mucho la reacción de Boca la verdad".