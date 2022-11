El exabrupto de Alcaraz contra Boca en los festejos de Racing campeón: “¡Boca, la c…!”

Carlos Alcaraz fue protagonista central de lo ocurrido en el Trofeo de Campeones disputado en San Luis. El volante de Racing marcó el gol de la victoria y, por su festejo, se desató un escándalo que provocó expulsiones como también muchas críticas por la actitud del futbolista. Minutos después de la consagración, el joven de 19 años, realizó un vivo de Instagram donde mostró la intimidad del plantel y lanzó un exabrupto contra Boca que encendió las redes sociales.

"La c... de tu madre, Boca", gritó mientras el resto de los futbolistas entonaban canciones en el micro que los llevó desde el estadio de La Pedrera hasta el aeropuerto. La transmisión fue seguida por más de mil personas, que viralizaron el video y desataron un nuevo debate. Alcaraz, además, tuvo un tenso cruce con Navarro Montoya por su festejo y le dedicó la corona a su madre.

"Siempre lo digo y se lo transmito a ella, que es todo para mi, y el día que se vaya, que me falte, yo me voy a ir con ella", expresó emocionado. Luego le agradeció a Gago: "Me da siempre explicaciones de como tengo que jugar. A veces fui titular y otras no. Por eso estoy muy agradecido a él, ya que a los 19 años estoy viviendo lo más lindo que me pasó en el fútbol".

Sobre el festejo explicó: "Se armó lío por el gol que hice y lo festejé frente a la tribuna de Boca, pero que más hubiese querido que hacerlo del otro lado, con los hinchas de Racing. Ellos también se burlaron de nosotros, como por ejemplo Darío Benedetto, cuando perdimos el título, y entonces nosotros cerramos la boca y no les respondimos nada".

Para finalizar, habló de su futuro: "A mi me vino a buscar el francés Robert Pirés para representarme y le dije que no, porque con Sebastián López estoy bien. Y ahora voy a descansar y después veremos para que da el futuro, porque me quiero quedar, aunque se que ya hubo ofertas".