Qué dijo Galtier del rumor sobre un pedido de Messi para no jugar antes del Mundial: “Hay que…”

Lionel Scaloni, el cuerpo técnico de la Selección argentina y todos los hinchas viven los últimos partidos de los clubes antes del Mundial de Qatar 2022 con el corazón en la boca. Cada choque, pique y falta recibida es motivo de preocupación y alerta, algo que se potencia al tratarse de Lionel Messi. Por eso, el rumor de un pedido de descanso por parte del 10 a su entrenador en el Paris Saint-Germain había sido muy bien recibido. Sin embargo, Christopher Galtier lo desmintió categóricamente.

Messi no fue de la partida ante el Lorient por una molestia en el tendón de Aquiles de su pie derecho. Aunque no es de gravedad, cada merma física del capitán hace sufrir a todo un país. No obstante, el DT francés aseguró que el rosarino no le pidió ningún descanso antes de la cita mundialista: "Ningún jugador me pidió no jugar antes del Mundial. No está en la mentalidad de estos grandes campeones. Estarán atentos a pesar de todo a su estado de forma y a la menor alerta muscular", expresó.

Además, Galtier agregó que entiende a sus futbolistas por el temor a lesionarse a tan pocos días del comienzo del Mundial: "No podemos ocultar el hecho de que los jugadores pueden tener este miedo de no ir a esta Copa del Mundo. Pero a menudo les digo que hay que jugar duro, sin restricciones. Es la mejor manera de prepararse", reveló.

Por último, el técnico del PSG se quejó por la gran cantidad de partidos que tienen encima sus futbolistas, una norma entre los entrenadores en esta campaña: "Jugamos cada tres días. Será el partido 23, cuento los que tienen las selecciones. Estamos en una temporada única, con una agenda muy apretada. No hay que ocultarlo. Genera cansancio y requiere mucha energía encadenar las semanas a tres días. Obviamente, estamos un poco sin aliento. Participar en la Copa del Mundo genera ese miedo a lesionarse", cerró.

En cuanto a la molestia de la Pulga, el PSG informó que no es para preocuparse: "Leo Messi permanecerá en tratamiento por una inflamación del tendón de Aquiles. Reanudará los entrenamientos la próxima semana".