Mbappé encendió las alarmas en Francia a días del inicio del Mundial: qué tiene

El delantero de la Selección de Francia, Kylian Mbappé, no pudo completar el partido de Paris Saint Germain por una "fatiga muscular", explicó hoy el DT Christophe Galtier. La estrella parisina fue titular en la victoria del campeón de Francia en Lorient (2-1) pero fue reemplazado por el español Pablo Sarabia.

A dos semanas del inicio del Mundial de Qatar, la salida de Mbappé con algunos gestos de dolor en la zona del aductor generaron preocupación en Francia. No obstante, Galtier aclaró que no fue nada grave. "Sintió un pequeño pinchazo en los aductores. No es nada grave. Kylian estaba algo fatigado y era mejor que saliera antes de arriesgarlo. No quise forzarlo, vimos la noticia de Karim (Benzema) a primera hora de la tarde, pero nada grave de Kylian", reiteró el entrenador del PSG.

Deschamps, DT de Francia.

Al ser consultado sobre si vio que los futbolistas que estarán en Qatar "se cuidaron", el DT galo fue contundente en su análisis: "Siempre hay información que les puede hacer dudar. Tienes la sensación de jugar al 100%, pero hoy he visto cierta contención, ligada al cansancio, más el anuncio de las selecciones en unos días. En este contexto hay un esfuerzo que hacemos un poco menos, somos un poco temerosos en los duelos. Eso es todo... Pero el cansancio también lo dificultó en la segunda parte”.

El entrenador del último campeón del Mundo, Didier Deschamps, también sigue de cerca la situación de Karim Benzema, quien no jugará mañana para Real Madrid contra Rayo Vallecano. El ganador del Balón de Oro jugó 28 minutos contra Celtic por Liga de Campeones de Europa luego de tres partidos ausente pero el DT Carlo Ancelotti confirmó que seguirá descansando.

"Se entrenó el viernes y parecía estar bien, pero luego le costó un poco. Regresará el jueves ante el Cádiz", expresó el italiano. Francia debutará en el Grupo D del Mundial el 22 de noviembre contra Australia. Hay que recordar que Deschamps no contará en el Mundial por lesión con los volantes N’Golo Kanté, del Chelsea, y Paul Pogba, quien regresó a Juventus.