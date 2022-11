Tevez reveló qué le susurró a Gallardo al oído cuando se saludaron: “Le dije ‘lo…’”

El último partido de Marcelo Gallardo dirigiendo a River en el Monumental tuvo la particularidad de que fue contra el Rosario Central de Carlos Tevez, ídolo absoluto de Boca, y en el saludo entre ambos entrenadores en la previa al encuentro se dio una situación que dio mucho qué hablar en esas primeras horas. Por la lectura de labios, se especuló con que el Apache la había dicho al oído "sos el mejor". O al menos eso fue lo que quedó instalado. A priori, fuerte.

Sin embargo, con el correr de los días, tras anunciar su salida del Canalla por motivos de política interna del club, Tevez se encargó de dejar en claro qué fue lo que verdaderamente le dijo al oído al Muñeco: "No, no fue un 'sos el mejor'. Le dije 'lo mejor para lo que le seguía'". Y agregó, pícaro como siempre, en una nota que le brindó a DirecTV Sports: "Para mí, el mejor es Bianchi. Por ahí, para la gente de River el mejor es Gallardo. Pero para mí es Bianchi".

Gran gesto: Tevez se acercó a saludar a Gallardo en el Más Monumental.



Molesto por quedar en el medio de una disputa política que va a tener lugar en Rosario Central hasta el día de las elecciones, el 18 de diciembre, Carlos Tevez renunció a su cargo como entrenador del Canalla dejando frases fuertes: "Yo no vine a Central a hacer política y cuando se puso mi nombre en la política es algo que no me gustó. Yo no soy del club, no soy de la casa y no estoy metido en la política del club. Yo soy entrenador. El juego no es normal, no es parejo. Había una interna de la que no quería estar metido".

Tevez dejó de ser el técnico de Central.

La primera experiencia de Tevez como DT duró poco más de cuatro meses y en ella cosechó 6 victorias, 11 empates y 7 derrotas en 24 encuentros.