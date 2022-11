La tajante opinión de Tevez sobre el Boca de Ibarra: “Creo que el Negro está…”

Carlos Tevez, recientemente alejado de la dirección técnica de Rosario Central pero, para siempre, ídolo y voz autorizada para opinar de Boca, bancó el trabajo hecho por Hugo Ibarra con la consagración en la última Liga Profesional, en la que él mismo compitió con el Canalla. Cuando se enfrentaron, fue 0-0 en la Bombonera.

Ibarra salió campeón de la LPF con Boca.

"Creo que el Negro (Ibarra) está bien ahora. Ellos (la actual conducción del Xeneize) tienen un estilo marcado con lo que vienen trabajando en el club. Vienen con una línea armada", expresó Tevez en una nota que le dio a DirecTV Sports. Asimismo, sobre si cree que Ibarra ya hizo los méritos necesarios como para continuar en el cargo en 2023, agregó: "El Negro el merecimiento lo tiene. Ha salido campeón, que no es nada fácil en el fútbol argentino. Después, las decisiones las toman los dirigentes, ver qué es lo mejor para Boca".

Por otra parte, Tevez reconoció que no se ve en el futuro inmediato siendo llamado por Juan Román Riquelme para ofrecerle el cargo de entrenador, aunque admitió que "su sueño sería dirigir a Boca".

"No creo que me llamen porque vienen con una línea. Y si cambia, va a llamar a un técnico con mucha más experiencia. Todos sueñan con dirigir a un grande. Más, dirigir a Boca. Sería un sueño. El tema del Consejo y Román es cosa pasada. Nos peleamos por el contrato y quedó ahí. No hay nada que hablar. No me quiero meter en la política. Por algo soy entrenador", declaró también Carlitos, fiel a su estilo, sin filtro.

Tevez, en la Bombonera, como técnico de Central.

La primera experiencia de Tevez como DT, en Rosario Central, duró poco más de cuatro meses y en ella cosechó 6 victorias, 11 empates y 7 derrotas en 24 encuentros.