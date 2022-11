La sorpresiva frase de Marcogiuseppe tras la eliminación de Gimnasia: “Seguramente hay que…”

Gimnasia y Esgrima de Mendoza le puso fin al sueño de la Liga Profesional. El Lobo cayó por 1-0 ante Estudiantes de Caseros (2-0 en el global) y quedó eliminado del Reducido en la instancia de semifinales. Post partido, sin aceptar preguntas por parte de los periodistas presentes, Luca Marcogiuseppe enfrentó los micrófonos y se refirió a su futuro como director técnico del Mensana.

Para comenzar, fiel a su estilo, el director técnico se mostró sereno a la hora de hablar post eliminación. "Ante todo, lo primero es felicitar al rival, lo merece tanto como Gimnasia. Saludé a sus presidente, saludé a su entrenador y cada uno de sus jugadores", manifestó el Tano.

Sobre sus conclusiones tras la derrota en casa, Marcogiuseppe expresó: "Segundo, el éxito lo veo de una concepción diferente a salir campeón, a un ascenso o colgarse una medalla. Considero que le proceso de este Gimnasia fue tremendo e inimaginable si tenemos en cuenta como tomamos el equipo y todo lo que tuvimos que transitar en ciertas condiciones y recursos lógicos de la categoría. Creo que terminamos haciendo un torneo tremendo. Esto es fútbol, nos ganó el rival con sus recursos y sus armas totalmente legítimas".

"Quería felicitar a Gimnasia, porque hicimos una gran temporada. Más allá de que tengo la frustración y el dolor de haber perdido y no poder pasar a esta instancia histórica que sería jugar una final por el ascenso", destacó el director técnico del conjunto blanquinegro.

Para finalizar, pese a no aceptar preguntas, Marcogiuseppe habló sobre su futuro como DT de Gimnasia: "Tercero, que seguramente iba a ser una de las preguntas, acerca de mi continuidad. Tuve la cabeza siempre en Gimnasia, tengo contrato con Gimnasia. No es momento para tomar decisiones. Seguramente hay que revisar y ordenar para cerrar bien la temporada y, de continuar o no continuar dejar la base para un Gimnasia mejor. No tengo ninguna decisión tomada sobre mi futuro profesional".