El equipo que paró Ibarra a horas de la final con Racing: qué hará con Benedetto y Langoni

Boca Juniors, campeón de la Copa de la Liga y de la Liga Profesional de Fùtbol (LPF), enfrentará mañana en La Pedrera, San Luis, a Racing Club, subcampeón de la reciente Liga, en el partido que consagrará al ganador de una nueva edición edición del Trofeo de Campeones. El duelo se jugará desde las 17 y Hugo Ibarra dio indicios del equipo que puede poner en cancha.

Luego del último entrenamiento de cara al duelo, el entrenador no puso entre los once a Darío Benedetto y Luca Langoni pero esperará la evolución que tengan en las próximas horas para confirmarlos o relegarlos. El Pipa aún no está 100% recuperado de su desgarro en el sóleo de la pierna izquierda y juvenil arrastra una sobrecarga muscular.

Ibarra esperará al Pipa hasta último momento.

Si no son parte del encuentro, Norberto Briasco y Luis Vázquez acompañarán a Sebastián Villa en el ataque xeneize. Ante esto, y a la espera de la confirmación oficial, el equipo sería con: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Jorge Figal, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Briasco o Langoni, Benedetto o Vázquez y Sebastián Villa.

Boca y Racing se enfrentaron en 211 oportunidades, con 92 victorias para el Xeneize, 69 duelos los ganó la Academia y empataron 50 veces. Será un clásico de estilos disímiles que tendrá un gran marco, puesto que el escenario puntano albergará a 30.000 hinchas que agotaron las entradas y estarán alentando a sus equipos, 15.000 para cada lado.

Será la tercera vez que se juegue este Trofeo. En 2019 Racing le ganó la final a Tigre por 2 a 0 en Mar del Plata, con goles del paraguayo Matías Rojas. En 2020 no se jugó, se disputará en 2023 entre Boca y Banfield o River, y justamente el Millonario se quedó con la copa en 2021 luego de aplastar por 4 a 0 a Colón de Santa Fe en Santiago del Estero.