La discusión clave por Lo Celso que definirá si tiene chances de ir al Mundial

Giovani Lo Celso atraviesa un muy mal momento personal. Corre riesgo su participación en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina por un desgarro con desprendimiento en la pierna derecha. Y el joven de Villarreal, importante en el mediocampo de Lionel Scaloni, tiene una discusión clave con Tottenham, club dueño de su pase: ¿se opera y se pierde la Copa del Mundo o hace un tratamiento para tener alguna chance?

En principio, el futbolista argentino tendría un desprendimiento en la inserción entre el aductor y el isquiotibial de su pierna derecha. Por ese motivo, el club dueño de su ficha, Tottenham, le plantea operarse y realizar un tratamiento a largo plazo. Por el contrario, Lo Celso se aferra a la esperanza de jugar el torneo sin operarse, aunque la recuperación sin intervención quirúrgica es complicada y tampoco lo tendría en condiciones en la fase de grupos.

De hecho, Gio volvería recién a partir de cuartos de final. Pero claro, si se opera, no podría jugar de ninguna manera. Scaloni se refirió a la situación en los últimos días y avisó que no le gustaría llevar jugadores tocados o lesionados a la Copa del Mundo. Y por supuesto, el entrenador lo lamenta: "Futbolísticamente no tiene reemplazante", aseguró.

En principio, la lesión de Lo Celso parecía un desgarro en el bíceps femoral de grado 1, pero por el dolor que sufría decidieron realizarle nuevos estudios. Así, se determinó que el panorama es más grave de lo pensado y el volante quedó casi descartado.

Así, la decisión pasaría por lo que se resuelva en la discusión entre el cuerpo médico de Tottenham, el del Villarreal y el propio jugador con la Selección argentina. La opinión de Scaloni también se deberá tener en cuenta: si el entrenador, conociendo la situación, decide no citarlo, podría pesar para que Gio se opere.

Ante la posibilidad de que el ex Rosario Central se pierda el certamen, Scaloni podría citar a otro mediocampista para ocupar ese lugar. Durante la Copa América, Eliminatorias y partidos amistosos, cuando no estuvo Gio, jugaron Guido Rodríguez, Alejandro "Papu" Gómez, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Enzo Fernández, por lo que no se puede descartar que este último lo reemplace en la lista definitiva que el DT deberá entregar antes del 14 de noviembre. Por otro lado, también podrían aparecer Nicolás Domínguez y Thiago Almada, bastante más atrás en la consideración del entrenador.