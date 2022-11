El jugador de la Selección que le mete presión a Scaloni: “Estoy dejando todo, son decisiones que…”

"Tengo 29 o 30. Hay más..." es lo que dijo Lionel Scaloni, en su diálogo con el Líbero versus (reconocido programa de TyC Sports), con respecto al armado de la lista definitiva de los 26 futbolistas que dirán presente en el Mundial de Qatar 2022. Con diez días por delante para la presentación de la nómina, el DT analiza el presente de los futbolistas argentinos a lo largo y ancho del mundo.

En este contexto, uno de los seis arqueros inscriptos en la nómina preliminar de más de 50 jugadores, habló y le metió presión al director técnico de la Selección argentina. Se trata de Juan Musso, quien lucha por un lugar en el puesto junto a Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Franco Armani, Agustín Marchesín y Agustín Rossi.

El actual arquero del Atalanta, quien fue intervenido quirúrgicamente tras la fractura que sufrió en su rostro, habló por primera vez luego de la lesión que lo marginó de la última gira por los Estados Unidos. "Estoy ansioso por un lado, pero también estoy tranquilo porque sé que hice todo y me esfuerzo mucho para mantener el nivel en una liga que es difícil. El equipo también lo exige con una gran preparación y forma física. Tuvimos un buen arranque y venimos bien en el torneo. Estoy dejando todo, son decisiones que obviamente las toma el entrenador", manifestó.

Musso sueña con ocupar uno de los 26 lugares de la lista final de Scaloni.

Además, Musso añadió: "Me siento parte del grupo y del proceso, vivimos cosas muy lindas. La Selección siempre va a ser el rendimiento del presente. La mayoría tiene un buen presente en sus equipos, como era de esperar, y eso hace que se mantenga la base. Es difícil porque hay que rendir todos los fines de semana y no bajar el nivel. Yo me esfuerzo en entrenarme día a día al 100 por ciento. La Selección siempre es un premio a eso".

Con respecto a Emiliano Martínez, dueño indiscutido de los tres palos de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, destacó: "Dibu es muy completo. Creo que el arquero hoy necesita serlo para estar listo para todo, como jugar con los pies y cortar jugadas o centros. Es un buen arquero con un buen físico. Yo también me siento en condiciones, por eso no me gusta comparar".

Musso reveló detalles de la importante operación que afrontó a pocas semanas del Mundial. "Estoy usando todavía la máscara, pero bien, ya recuperado. Mi compañero, que es más cabeza dura, me agarró de frente, le grité y no me escuchó. En el momento pensé que me había bajado todos los dientes, no sentía nada, perdí sensibilidad en toda la cara. Después en el hospital me dijeron que el ojo estaba bien y que los dientes estaban todos. Fue una operación bastante importante, pero salió todo bien. Un accidente que ya quedó en el recuerdo".

Para finalizar, el hombre que sueña con ganarse un lugar en la lista definitiva de la Selección argentina, sentenció: "El Mundial fue lo primero que se me vino a la cabeza y pregunté cuántos partidos me perdía. Yo ya me había puesto una máscara para la nariz que molestaba. Esta me la podía sacar a los 10 días, pero no me molesta. Me la voy a dejar por lo menos un partido más por precaución, no pesa nada".