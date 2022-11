La confesión de Scaloni sobre la lista de la Selección argentina para el Mundial: "Tengo..."

La Selección argentina se ilusiona con el Mundial de Qatar 2022 y, a pocos días del comienzo del torneo, Lionel Scaloni todavía no tiene confirmada la lista de convocados, esa que debe entregar a la FIFA antes del 14 de noviembre. El entrenador, en ese sentido, hizo una inesperada confesión sobre las dudas que tiene, entre lesionados y la vasta cantidad de opciones.

Es que, con Giovani Lo Celso lastimado y sin confirmación de sus posibilidades de disputar el torneo, con Paulo Dybala en duda y varios futbolistas más que se recuperan de algunas molestias, el técnico nacido en Pujato tiene problemas para armar la lista. Encima, las variantes que tiene entre los futbolistas lo hace elevar la cantidad.

En diálogo con Líbero por TyC Sports, Scaloni se refirió a los futbolistas que tiene anotados en la convocatoria para la Copa del Mundo y sorprendió con una llamativa declaración: "Tengo 29 o 30. Hay más", aseguró entre risas. Claro, la lista final es de 26, aunque cada entrenador tenía permitido entregar una lista preliminar de hasta 55 nombres. Entre los apellidos que están en la cabeza del DT, habría 22 confirmados y cuatro o cinco dudas, por lesión, presente futbolístico y necesidad posicional.

Para la prelista, el entrenador de la Selección argentina habría informado de 44 nombres, aunque varios habrían quedado descartados rápidamente y la decisión pasa por bajar unos pocos más. Mucho antes del Mundial, Scaloni había avisado públicamente que había uno solo que tenía el lugar asegurado. Por supuesto, no hacía falta decir que ese único era Lionel Messi.

Y sobre las dudas que le quedan, expresó: "Al haber 26, seguramente defensores podemos llevar ocho o nueve. Ocho seguro, mínimo, nueve es posible. Debemos esperar cómo evolucionan los chicos que vienen ahí, porque si alguno de los defensores te llega medio tocado, llevar alguno más".

Esos ocho defensores serían dos por cada lugar de la línea de cuatro: Nahuel Molina y Gonzalo Montiel en el lateral derecho, Germán Pezzella y Cristian "Cuti" Romero como centrales derechos, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez en el puesto de central izquierdo y Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña como marcadores de punta izquierdos.

La queja de Scaloni por el calendario del fútbol europeo

Por otra parte, el técnico nacido en Pujato admitió su fastidio por la decisión de cortar las competencias en Europa recién el 13 de noviembre: "Yo creo que entre la UEFA y la FIFA hay algo que no termina de cerrar. Hubiera sido conveniente que el fin de semana del 6 se corte todo y largar a los jugadores. No se pudo o no se quiso, un tema de calendario, no sé por qué".

"Resulta que nos encontramos con que el 14, algunos jugadores pueden jugar el 13, el 16 jugamos contra Emiratos, el 22 debutamos. ¿Querés probar contra Emiratos? Sí, podemos probar algo, pero si pasa algo ese partido ya...", explicó Scaloni.

Además, el entrenador de la Selección argentina dio a conocer lo que sabe de la lesión de Paulo Dybala, quien padece de un desgarro en el recto femoral y llegaría con lo justo, aunque se temía que no pudiera competir en Qatar: "De Paulo entendemos que está en la fase final de su recuperación y entendemos que puede llegar a jugar el último partido. Eso ya es una situación diferente".