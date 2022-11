El brutal rechazo del presidente de Flamengo a Cristiano Ronaldo en medio de los rumores de un traspaso

Una falta de respeto al máximo goleador de la historia del fútbol mundial. El presidente de Flamengo, Rodolfo Landim, sacó chapa por su plantel y criticó duramente a Cristiano Ronaldo, en medio de rumores de que el Bicho podría jugar en el Mengao en 2023: "Tendría que ser suplente".

Cristiano Ronaldo fue brutalmente rechazado por el presidente de Flamengo.

El titular del último campeón de la Copa Libertadores descartó la posibilidad de que CR7 juegue con la camiseta rubronegra y expresó en el podcast Papo Reto: "No sé de dónde vino la noticia pero tienen mucha creatividad. Primero que nada, pregunto: ¿en qué lugar? Tiene que ser en el banco".

"Por lo que leí en Internet, no sé si es cierto o no, le habríamos ofrecido 242 millones de dólares por un contrato de dos años. Dividido en 24 meses, son 10 millones de dólares por mes. Es un valor muchísimo mayor a lo que cobra la plantilla completa de Flamengo por Cristiano Ronaldo", afirmó.

"¿Para ser sustituto de Pedro o Gabigol? No podría. Nadie aquí va a hacer locuras. El tiempo de la administración amateur del club, de pensar que en el futuro pagaremos las cuentas ya no existe. No hay posibilidad de tomar un paso que no es firme", declaró Landim.

Si bien el presidente de Flamengo valoró a sus futbolistas, quienes llevaron al club a la gloria deportiva con la Copa Libertadores 2022 en el triunfo ante Athletico Paranaense (el gol del 1 a 0 final lo hizo Gabigol), también se burló de Cristiano y le restó importancia, como si no tuviera lugar en el plantel. Por supuesto, vale la mención al salario del jugador, que sería una locura para el club brasileño.

Por otro lado, Landim admitió que sería un sueño tener a la estrella máxima de la Selección de Brasil, Neymar, en el equipo, pero que cree que las finanzas no son adecuadas para una operación así.

Cristiano Ronaldo, por otra parte, jugó este jueves y le dio una asistencia al argentino Alejandro Garnacho en el triunfo 1 a 0 de Manchester United sobre Real Sociedad por la sexta fecha de la fase de grupos de la Europa League, en medio de rumores de salida a fin de año o a más tardar para la próxima temporada. ¿Quién se quedará con él?