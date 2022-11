Scaloni reveló qué le dijo a Pablo Aimar cuando quebró en llanto tras el gol de Messi: “Yo le…”

Un momento emotivo para Pablo Aimar en el banco de suplentes de la Selección argentina. Es que, después de una dura derrota ante Arabia Saudita, el equipo de Lionel Scaloni se jugaba las posibilidades de clasificación en el Mundial de Qatar 2022 en el duelo ante México y sufría, hasta que Lionel Messi puso la pelota al lado del palo y hubo un desahogo total. De la gente, sí, pero en especial del Payasito. La escena es particular: el entrenador se acerca a su ayudante, emocionado, y comienza a hablarle, pero, ¿de qué?

En la conferencia de prensa previa al partido de este miércoles frente a Polonia, le preguntaron a Scaloni por ese momento que se vio a través de la televisión y el entrenador comentó qué fue lo que sucedió: "Yo le hablaba del cambio que íbamos a hacer. No me di cuenta en ese momento, después sí me di cuenta de la magnitud. Él venía de festejar el gol, estaba ahogado y emocionado a la vez".

Y completó con una reflexión: "Son cosas que hay que dejarlas en el recuerdo lindo". Claro, es que la foto de Scaloni metido completamente en el partido, haciendo caso omiso del momento emocional de Aimar, sorprendió a todos por la rareza del momento, hasta que el técnico lo explicó en conferencia de prensa.

Sobre el final del partido, a quien se lo vio conmovido fue al propio Scaloni, ya con el marcador 2 a 0 y el alivio de haber podido conseguir el objetivo del día y dar un paso importante hacia la clasificación, que la Selección argentina deberá completar este miércoles ante Polonia para seguir con vida en el Mundial de Qatar 2022.

El técnico argentino, una vez finalizado el encuentro, indicó que tras el gol de Messi estaba pensando más en cerrar el partido con algunos cambios. De hecho, enseguida entraron Exequiel Palacios y Cristian Romero, y Argentina se paró con una línea de 5 defensores.

El entrenador de la Selección argentina se había expresado ante los medios después del partido con México y se había referido a la emoción de Aimar: "Es más una reflexión que habría que hacer a lo que realmente se vive estar acá. Habría que tener un poco más de sentido común y pensar que solo es un partido de fútbol. Yo ahora recibo un mensaje de mi hermano, llorando, que se había ido al campo y no había escuchado el partido..."

Y siguió, sincero, convencido de que no puede volverse una situación de vida o muerte perder un partido de fútbol: "No puede ser. La sensación es que te estás jugando más que un partido de fútbol. La verdad que no lo comparto. Eso mismo sienten los jugadores cuando salen a la cancha. Tenemos que corregirlo. Intentaremos seguir por el camino de que ellos sientan que están jugando un partido de fútbol".

"De lo contrario, cada vez que tengas que jugar un partido por pasar una fase eliminatoria, pasar un Mundial o jugar a la bolita, con la Selección argentina va a ser siempre así. Creo que es la sensación que todos teníamos, el desahogo", agregó Scaloni respecto de la reacción de Aimar, que vio reflejada en el plantel.

"Es difícil hacerle entender a la gente que mañana sale el sol, gane o pierda y lo importante es cómo hiciste las cosas o si lo intentaste hacer lo mejor posible. Es lo que nosotros hacemos", finalizó el técnico de la Selección argentina.