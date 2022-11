La lapidaria reacción de Messi con Lewandowski cuando quiso darle la mano

Era un baile. Argentina le ganó 2-0 a Polonia en el Mundial de Qatar 2022 y, por momentos, los europeos no veían la pelota ante el incansable toqueteo de la Selección. En un momento, Lionel Messi gambeteó a Robert Lewandowski y el 9 le cometió foul. Luego, le extendió la mano para saludarlo, pero el 10 no quiso saber nada.

Sabida es su rivalidad por el Balón de Oro. Cuando ganó la edición 2021, Messi le pidió a France Football, revista encargada de otorgar el premio, que le dé a Lewandowski el del 2020, vacante por la pandemia. Sin embargo, el polaco dijo que el argentino no sentía esas palabras de corazón.

Luego del partido, ambos compartieron un momento en el centro del campo de juego. Messi y Lewandowski hablaron durante casi un minuto, pero todo transcurrió con las manos en sus bocas. Sin embargo, se podría decir que no se regalaron ni media sonrisa durante su encuentro.

Condenado por la postura de su equipo, Lewandowski no participó del juego de una Polonia que no atacó. Por su parte, Messi falló un penal, pero no decayó en su rendimiento y fue una de las figuras del triunfo argentino.

Con la victoria ante Polonia, Argentina jugará ante Australia por los octavos de final de Qatar 2022. Los polacos estuvieron con un oído en el México-Arabia Saudita, pero logró clasificar y se verá las caras con Francia.