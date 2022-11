El gesto de Lewandowski con Messi en el "cara a cara" tras el cruce por el Balón de Oro

Mucho se habló en la previa del partido entre la Selección argentina y Polonia sobre lo sucedido años atrás entre Lionel Messi y Robert Lewandowski luego de la entrega del Balón de Oro 2021. Luego de esa entrega, donde el rosarino ganó su séptimo galardón, Leo expresó que el actual futbolista del Barcelona merecía tener el suyo por lo hecho en la temporada anterior, pero lejos de agradecer esas frases, el polaco respondió con una frase que generó mucha polémica.

Leyenda

"Me gustaría que su declaración fuera honesta, no palabras vacías", expresó Robert y Messi redobló la apuesta: "No comparto lo que él dijo pero tampoco le di tanta importancia. Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera. No me interesa". Pero este miércoles se volvieron a encontrar y hubo buena onda entre ellos. Se apretaron las manos en el tradicional saludo FIFA y Lewandowski le agregó un guiño que marca que está todo más que bien y la polémica quedó atrás.

De hecho, días atrás, Lucas Beltramo, periodista de TyC Sports y MDZ Online, le preguntó si cuando se cruzaran se iba a permitir bromear sobre todo lo que se dijeron post Balón de Oro y respondió desafiante: "¿Por qué no bromearía con Messi. Entre Messi y yo está todo bien. No tengo nada contra él, nunca lo tuve. ¿Por qué tu pregunta era sobre esto? ¿Qué dije yo?".

Inmediatamente Beltramo le consultó y redobló la apuesta "¿Cuándo dije eso? ¿Dónde? Yo no dije nada de Messi. Yo no recuerdo haber dicho eso. Quizá lo viste en Instagram o que alguien lo haya dicho, pero no fui yo".

Vale mencionar que nunca han coincidido sobre el terreno de juego con sus respectivas selecciones. Lewandowski defendió a Polonia en 136 partidos y anotó 77 goles. Messi, por su parte, disputó 168 encuentros, convirtió en 93 ocasiones, y este miércoles se transformó en el jugador con más partidos con la camiseta argentina al disputar su juego número 22.